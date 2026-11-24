ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی کمپنی 1789 کیپٹل پر کانگریس کی جانچ
امریکی ہاؤس ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی کاروباری سرگرمیوں کی تحقیقات کو وسعت دی ہے اور کئی بڑی کمپنیوں سے ریکارڈز طلب کر لیے ہیں۔
امریکی ہاؤس کے ڈیموکریٹک ممبران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی کاروباری تنظیم 1789 کیپٹل کے زیرِ انتظام تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنی تحقیقات کو اہم موڑ دیا ہے۔ اس پیشرفت کے تحت امریکی کانگریس کی رکن جمی رسکن نے پیش گوئی کے بازار کمپنی پولیمارکیٹ ، ویپنگ مینوفیکچرر جول ، اور دیگر متعلقہ اداروں سے دستاویزات کا طلب کیا ہے۔
تحقیقات کی بنیادی تفصیلات اور نوٹسز
جمعرات کو شائع کردہ خطوں میں میری لینڈ کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ جمی رسکن، جو اگلے سال ہاؤس جیوڈیشل کمیٹی کی صدارت سنبھالیں گے، نے ان چار کمپنیوں کو خط لکھا جن میں پولیمارکیٹ، جول، گرباگان، اور ہڈریاں آٹومیشن شامل ہیں۔ انہوں نے 1789 کیپٹل اور اس کے اہلکاروں کے ساتھ ان اداروں کے مواصلاتی ریکارڈز کا تفصیلی مطالبہ کیا ہے۔Also readAI chip firm Cerebras raises $1.1 billion, adds Trump-linked 1789 Capital as investor
جمی رسکن کے دفتر کے جاری کردہ پریس ریلیز میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ تحقیق اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا صدر کے بیٹے اور ان کے کاروباری پارٹنرز نے فیڈرل معاہدوں یا ریگولیٹری فیصلوں کی سمت میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس تحقیق کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی مالی دلچسپیوں والی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری فیصلوں کے بارے میں پیشگی معلومات کا استعمال کیا یا نہیں۔
کمپنیوں کا ردعمل اور انکار
ان تحقیقات کے بعد 1789 کیپٹل کے وکیل بل برگ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے نمائندہ رسکن کے دعوؤں کو سختی سے مسترد کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی ٹیم نے ستمبر میں رسکن کے خط کا جواب دیا تھا جس میں 1789 کیپٹل کی کارروائیوں کے بارے میں رسکن کی سمجھ بوجھ کی کمزوریوں اور حقائق کے بنیادی غلط بیانات کی تفصیل پیش کی گئی تھی۔
بل برگ نے مزید کہا کہ یہ دعوے حقائق سے کٹے ہوئے ذاتی حملے ہیں جو کسی ٹھوس ثبوت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اسی طرح، آن لائن اسلحہ ریٹیلر گرباگان کے نمائندے نے بھی رسکن کے خط کو ایک سیاسی دستاویز قرار دیا اور اس میں سامنے لائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔
متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ تنازعات
خط میں پولیمارکیٹ کے حوالے سے یہ بات اہمیت اختیار کرتی ہے کہ یہ ادارہ امریکہ میں مؤثر طریقے سے پابندی کا شکار تھا اور ٹرمپ کے دورِ صدارت سے قبل فیڈرل تحقیقات کا شکار رہا تھا۔ جولائی 2025 میں ریگولیٹرز نے اس تحقیقات کو بند کیا اور پولیمارکیٹ کو امریکی مارکیٹ میں دوبارہ داخلے کی اجازت دینے والے ایک مقامی پلیٹ فارم کی خریداری کی منظوری دی۔
اگلے مہینے پولیمارکیٹ نے اعلان کیا کہ 1789 کیپٹل نے اس میں حکمت عملی سرمایہ کاری کی ہے، جس کی مالیت کروڑوں ڈالر بتائی جاتی تھی۔ جمی رسکن نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کموڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن نے رواں ماہ پولیمارکیٹ پر دوبارہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس سے اس معاملے میں الجھن بڑھ گئی ہے۔
حکومتی معاہدوں اور ریگولیٹری تبدیلیوں کا اثر
جمی رسکن نے جول میں 1789 کیپٹل کی جانب سے جول میں پانچ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اور اس کے بعد جول مصنوعات کی فروخت پر پابندیوں میں نرمی کی بات کی ہے۔ اسی طرح، گرباگان نے 2025 میں عمومی پیش کش والی کمپنی سے ضم ہونے کے بعد عوامی بازار میں قدم جمایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مئی 2026 میں ایسی قواعد میں ترمیم کی تجویز پیش کی جس سے صارفین کو براہ راست اسلحہ بھیجنے میں آسانی ہو گی۔
ہڈریاں آٹومیشن کے معاملے میں جمی رسکن نے لکھا کہ اس مینوفیکچرنگ کمپنی کو 1789 کیپٹل کے اس میں حصص خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً ایک ارب ڈالر کے امریکی حکومتی معاہدے ملے۔ جمی رسکن نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ تحقیق اس بات کو سامنے لانے کے لیے ہے کہ کیا ان چاروں اداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کے معاہدوں یا ریگولیٹری فیصلوں سے براہ راست فائدہ اٹھایا ہے یا مستقبل میں فائدہ اٹھائیں گے۔
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