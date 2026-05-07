ڈونلڈ ٹرمپ کا ممکنہ دورہ پاکستان اور خطے کی بدلتی ہوئی سفارتی صورتحال: ڈاکٹر ساجد تارڑ کا تجزیہ

ڈاکٹر ساجد تارڑ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسلام آباد دورہ خطے میں نئی سفارتی لہر پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر ایران اور امریکا کے تناؤ میں کمی اور آبنائے ہرمز کی بحالی کے حوالے سے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر ساجد تارڑ کے حالیہ ویڈیو بیان نے پاکستان اور عالمی سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد اسلام آباد آمد کے امکانات موجود ہیں، جو کہ خطے کی موجودہ کشیدگی کے تناظر میں ایک انتہائی اہم پیش رفت تصور کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے درمیان رابطوں کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ موجودہ عالمی منظر نامے میں امریکا کی پالیسیاں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور ایشیائی خطے میں توازن پیدا کرنے کے لیے پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ساجد تارڑ کا کہنا ہے کہ یہ سفارتی سرگرمی نہ صرف پاکستان اور امریکا کے تعلقات کو بہتر بنائے گی بلکہ پورے خطے میں امن کے نئے راستے کھولے گی۔ اس دورے کے ذریعے عالمی طاقتیں اس بات کو تسلیم کریں گی کہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے بغیر عالمی امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اسے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں بڑی طاقتیں اپنے اختلافات کو دور کر سکتی ہیں۔ اس تجزیے کا ایک اہم پہلو ایران اور امریکا کے درمیان جاری شدید تناؤ اور اس میں ممکنہ کمی سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر ساجد تارڑ نے اشارہ کیا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کے امکانات اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز کی صورتحال، جہاں عالمی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، اب ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ حال ہی میں ایک فرانسیسی تجارتی جہاز پر ہونے والے حملے اور عملے کے زخمی ہونے کے واقعات نے عالمی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ تاہم، ٹرمپ کی ممکنہ حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایران مخصوص شرائط پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو جائے تو امریکا اپنے فوجی آپریشنز کو ختم کر سکتا ہے اور آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ اقدام نہ صرف عالمی تیل کی قیمتوں کو مستحکم کرے گا بلکہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے تصادم کے خطرے کو بھی ٹال دے گا۔ ایران کے لیے بھی یہ ایک موقع ہو سکتا ہے کہ وہ معاشی پابندیوں میں نرمی کے بدلے میں سفارتی سمجھوتے کی طرف بڑھے اور اپنے ملک میں معاشی استحکام پیدا کرے۔ پاکستان کی اس سفارتی جدوجہد میں کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان کے تعلقات ایران اور امریکا دونوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ حقیقت بنتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سفارتی اعزاز ہوگا اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان اب بھی خطے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پیش رفت کے اثرات صرف پاکستان اور امریکا تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ سعودی عرب، ترکی اور افغانستان جیسے ممالک کی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے سے معاشی ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے اور تجارتی راستوں کی بحالی سے عالمی معیشت کو سہارا ملے گا۔ ڈاکٹر ساجد تارڑ کے مطابق، آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی فیصلہ کن ہوں گے کیونکہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئے معاہدات کی تلاش میں ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی خارجہ پالیسی کو مزید متوازن بنا کر خطے میں ایک امن پسند ریاست کے طور پر ابھرے۔ اس طرح پاکستان نہ صرف اپنی داخلی مشکلات پر قابو پا سکے گا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنا وقار بلند کر سکے گا۔ عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے مزاج میں پاکستان کا فعال کردار اسے دنیا کی نظر میں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرے گا.
