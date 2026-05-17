ڈونلڈ ٹرمپ کی پراسرار سوشل میڈیا پوسٹ اور ایران کے ساتھ بڑھتا ہوا تناؤ

سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر ایک ایسی تصویر شائع کی ہے جس نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے، جس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے اشارے ملتے ہیں۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا سرگرمیوں کے ذریعے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک انتہائی پراسرار اور متنازع تصویر شیئر کی ہے جس نے سیاسی مبصرین اور تجزیہ کاروں کے درمیان ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس پوسٹ میں ایک ایسی تصویر شامل ہے جو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک مختصر مگر معنی خیز جملہ لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک گہرا پیغام چھپائے ہوئے ہے جس نے دنیا بھر میں اس بات کی گمان پیدا کر دیا ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور ایران کے ساتھ امریکہ کے کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اس پوسٹ کو ایک وارننگ یا کسی بڑی فوجی کارروائی کے پیش خیمے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس نے سفارتی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس اے آئی سے تیار کردہ تصویر کی تفصیلات مزید حیران کن اور علامتوں سے بھرپور ہیں۔ تصویر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک امریکی بحری بیڑے کے ایڈمرل کے ساتھ کھڑے دکھایا گیا ہے، جہاں ٹرمپ کیمرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو ایک طرح کا عزم یا کسی خاص ہدف کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے۔ پس منظر میں سمندر کی لہریں انتہائی غضبناک اور طوفانی دکھائی گئی ہیں، جس میں متعدد جنگی جہاز موجود ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان بحری جہازوں پر ایران ی جھنڈے نظر آ رہے ہیں، جو واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تصویر ایران کے خلاف کسی ممکنہ فوجی حکمت عملی یا تصادم سے متعلق ہے۔ اس تصویر میں کوئی تحریری وضاحت یا پالیسی بیان شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے معنی کے حوالے سے مختلف تشریحات سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسے محض ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دے رہے ہیں جبکہ دیگر اسے ایک حقیقی فوجی اشارہ سمجھ رہے ہیں جس کا مقصد دشمن کو خبردار کرنا ہے۔ اس پوسٹ کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی ہے جب بین الاقوامی میڈیا اور خاص طور پر اسرائیلی ذرائع سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایران کے حوالے سے نئی فوجی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اس بات پر مشاورت جاری ہے کہ کیا ایران کے خلاف کوئی سخت فوجی قدم اٹھایا جائے، اور یہ فیصلہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے یہ انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ اگر یہ تناؤ ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر گیا تو یہ تصادم کئی دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے، جس کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور امن و امان پر مرتب ہوں گے۔ اس طرح کی خبروں کے درمیان ٹرمپ کی پوسٹ نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے اور انٹرنیٹ پر بحث کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے جس میں لوگ مستقبل کے خطرات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ عام طور پر سیاسی رہنما اپنے اہم فیصلے سرکاری بیانات یا پریس کانفرنسوں کے ذریعے جاری کرتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز ہمیشہ سے مختلف رہا ہے۔ ان کا سوشل میڈیا کے ذریعے اشارے دینا اور پھر خاموشی اختیار کرنا مخالفین اور حامیوں دونوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اس پوسٹ کے بعد بھی انہوں نے کسی قسم کی وضاحت فراہم نہیں کی، جس نے اس پراسراریت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد عالمی برادری اور خاص طور پر دشمن ممالک پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ انہیں غیر یقینی صورتحال میں رکھا جائے۔ تاہم، اس وقت دنیا کی نظریں اس بات پر جمی ہوئی ہیں کہ کیا یہ محض ایک ڈیجیٹل آرٹ کا نمونہ تھا یا پھر یہ واقعی کسی بڑے طوفان کی دستک ہے جو مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے کو تبدیل کر سکتا ہے.
