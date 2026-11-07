ڈونلڈ ٹرمپ کا قشم جزیرے پر امریکی حملوں کا اقرار، خلیجی تناؤ میں اضافہ
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے قشم جزیرے پر جدید ترین فضائی دفاعی ڈھانچے کے خلاف محدود فوجی کارروائی کی تصدیق کی ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قشم جزیرے پر ایران کے فضائی دفاعی نظاموں کے خلاف کی گئی محدود فوجی کارروائی کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی ہے۔ فلوریڈا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکی افواج نے چند منٹوں میں ایران یوں کے چھوٹے سے اینٹی ایئرکرافٹ سسٹم کو ناکام بنا دیا۔
فوجی کارروائی کی تفصیلات اور واقعہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایرانی افواج نے قشم جزیرے پر ایک چھوٹا سا فضائی دفاعی نظام نصب کیا تھا جو امریکی حملے میں تقریباً پانچ سے پندرہ منٹ میں تباہ ہو گیا۔ ان کے مطابق یہ کارروائی انتہائی محدود اور ہدف کے خلاف تھی جس کا مقصد علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا تھا۔Also readعبد ایل سید کی ایران جنگ میں امریکی شمولیت پر شدید تنقید
ایرانی ریاستی خبر رساں ایجنسی (IRNA) کے مطابق قشم جزیرے کے سوزا علاقے میں دو دھماکے سنے گئے جب کہ مقامی گواہوں نے بتایا کہ جزیرے کے اوپر سے ایک طیارہ گزرتا ہوا سنا گیا۔ غیر سرکاری خبر رساں ایجنسی ٹاسنم کی رپورٹ کے مطابق دو میزائل قشم جزیرے پر گرائے گئے تاہم سرکاری طور پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی۔
ایران کا ردعمل اور ڈرون کا مسئلہ
ایرانی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق اسلامی انقلابی گارڈز کور (IRGC) کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظاموں نے قشم جزیرے کے اوپر امریکی MQ-1 Predator ڈرون کو مار گرایا۔ اس واقعے سے خلیج ہرمز کے آس پاس فوجی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے جہاں دونوں ممالک نے اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رکھا ہے۔
امریکی فوج نے پیر کے روز کی گئی حملوں کو دفاعی قرار دیا تھا جس کے دوران قشم اور ہنگم جزائر کے ساتھ ساتھ بندرعباس کے مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے رپورٹ کیے گئے۔ یہ کارروائیاں امریکی میڈ ٹرم انتخابات میں جمہوری جماعت کے لیے ہونے والے نقصان کے بعد کی گئی پہلی فضائی کارروائیوں میں شامل ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازعہ بیانات اور خامویشی
ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ناسا کے مرکز میں تقریر کے دوران خلیج ہرمز پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے تاریخ میں پہلی بار اس جھیل سے سب سے زیادہ تیل نکالا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی افواج ایران میں ایک قبضہ گزین کے طور پر کام کر سکتی ہیں اور اس تنازعے کو جنگ نہ کہہ کر محدود آپریشن قرار دیا جائے۔
انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اکتوبر میں اس جھگڑے میں 25,000 افراد ہلاک ہوئے جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازعے میں کئی مہینوں سے کسی کے زخمی ہونے کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ان کا مؤقف تھا کہ امریکہ کا ایران کے خلاف موقف کو جنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
قطر کا ثالثانہ کردار اور امن کوششیں
قطر کے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے دفتر نے ہفتہ کو ایسی رپورٹوں کو مسترد کر دیا جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی ناکامی کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ قطر کے وزیر اعظم نے تصدیق کی کہ دونوں فریقین امن معاہدے کی طرف کام کر رہے ہیں اور دوحہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔
حالانکہ فوجی کارروائیاں جاری ہیں لیکن علاقائی مذاکرات جاری رہیں گے۔ خلیج ہرمز کی اہمیت عالمی تیل کی سپلائی کے لحاظ سے انتہائی زیادہ ہے جہاں SHIPPING کے رکاوٹوں سے عالمی توانائی کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی کے باوجود سفارتی رابطے برقرار رکھے گئے ہیں۔
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