ڈونلڈ ٹرمپ کی میم کوائن گالا میں کم آمد، قیمتوں میں گرٹی
ڈونلڈ ٹرمپ کی تیسری میم کوائن گالا میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے جبکہ کوائن کی قیمت ساڑھے سات ڈالر سے گھٹ کر ایک ڈالر سے بھی کم رہ گئی ہے۔
امریکہ کے سابق صدر اور موجودہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملکی کلب، ٹرمپ نیشنل کلب ، سٹرلنگ، ورجینیا میں تیسری میم کوائن گالا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس تقریب کا مقصد ان ٹوکنز کے بڑے ہولڈرز کو سراوانا ہے جن کی قیمت پہلے سات سو پچپن ڈالر تھی لیکن اب وہ ایک ڈالر سے بھی کم ہے۔
میچ کے تفصیلی اعداد و شمار اور شرکت
ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تیسری میم کوائن گالا میں حصہ لینے کے لیے 185 کریپٹو والٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تاہم، $TRUMP کوائن کلب کی ویب سائٹ کے لیڈر بورڈ پر 16 نومبر کو مقابلے کے اختتام پر صرف 130 والٹس درج تھے۔ ان والٹس میں کل آٹھ ملین ڈالر کی رقم موجود تھی جو کہ پہلی ڈنر کے وقت کی ساٹھ ملین ڈالر کی رقم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔Also readدلجیت دوسنجھ کا احمدآباد کنسرت پر پابندیوں کے خلاف ردعمل
پہلی ڈنر 2025 کے مئی میں منعقد ہوئی تھی جس میں وقت کے لحاظ سے زیادہ تر ہولڈنگ کرنے والوں نے ایک اٹھارہ ملین ڈالر کی رقم کے ساتھ سب سے اوپر کی نشست حاصل کی تھی۔ اس بار کی تقریب میں سب سے اوپر پچیس افراد کو صدر کے ساتھ VIP رسیپشن کا دعوت نامہ ملے گا۔ انہیں ٹرمپ کے متعلقہ تحفے کے بیگ اور ٹاپ فور لوگوں کو اٹھارہ قیراط کا سونا گھڑی دی جائے گی۔
سیاسی تنقید اور کرپٹو اسٹینڈرڈز
پبلک سٹیزن نامی ایک غیر جانبدار غیر منافع بخش این جی او نے رائٹرز کے لیے بلاک چین ڈیٹا کا تجزیہ تیار کیا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق، لیڈر بورڈ پر ظاہر ہونے والی آدھی سے زیادہ کریپٹو والٹس ان ایکس چینجز سے منسلک ہیں جو امریکی صارفین کے لیے بند ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ والٹس غیر ملکی شہریوں سے منسلک ہیں۔
امریکہ کے سینیٹ اور ہاؤس میں ڈیموکریٹک لیڈرز، جنہوں نے مڈ ٹرم الیکشن میں نمایاں فتح حاصل کی، نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ خاندان کے کاروباری لین دین کی تفتیش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے کاروبار سے عدم دلچسپی اور تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔
فنانسیل کارکردگی اور طویل مدتی اثرات
وائٹ ہاؤس کے ترجمان اننا کیلی نے رائٹرز کو بتایا کہ صدر اور ان کے خاندان نے کبھی بھی عدم دلچسپی سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ صدر نے امریکہ کو کرپٹو کی دنیا میں سربراہ بنایا ہے۔ تاہم، ٹرمپ میم کوائن پروجیکٹ اور وائٹ ہاؤس نے تبصرے کے لیے درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
ریٹرز کے تجزیے کے مطابق ٹرمپ خاندان کے پانچوں بڑے کرپٹو پروجیکٹس میں باہری سرمایہ کاروں نے پانچ ارب ڈالر سے زائد کی نقصان اٹھایا ہے۔ ان چار بڑے کرپٹو وینچرز سے ٹرمپ خاندان کو اپریل تک ساڑھے تین ارب ڈالر کمائے ہیں۔ جن میں میم کوائن شامل ہے۔
صدر کا ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ میں حصہ چار سو تیس ملین ڈالر کے برابر ہے۔ میم کوائن سے ٹرمپ خاندان کو کم از چھ سو پچپن ملین ڈالر کمائے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صدر کے جون کے مالی اعلان کا حصہ ہیں۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy