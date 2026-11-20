ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر نئی شرائط اور توانائی کی قیمتوں کا انکشاف
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران معہ دہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ان شرائط پر راضی نہیں جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اہم اعلانات کیے ہیں، جہاں انہوں نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی شرائط اور توانائی کی قیمتوں پر گہرے اثرات مرتب کرنے والے پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کی خواہش مند ہے، تاہم وہ ان مخصوص شرائط کو قبول کرنے سے قاصر ہے جو صدر ٹرمپ کی نظر میں حتمی اور قابل قبول ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کسی بھی قسم کے جھوٹے یا نیم کارگر معاہدے پر راضی نہیں ہوگا بلکہ حقیقی اور پائیدار تفہیم چاہتا ہے۔
ایران معاہدے اور تیل کی قیمتوں پر اثرات
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ صرف ان شرائط پر ایران کے ساتھ معاہدہ طے کرے گا جو واشرنگٹن کو موزوں لگیں۔ انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ایران اور واشنگٹن کے درمیان جاری مذاکرات کے نتائج براہ راست ایندھن کی قیمتوں پر منحصر ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے آئندہ چند دنوں میں ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اور تیز رفتار کمی کی پیش گوئی کی ہے، جو کہ عالمی مارکیٹ میں مستقبل کے رجحانات کو متاثر کر سکتی ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
روس یوکرین جنگ اور سفارتی کوششیں
روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ اس تنازعے کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران اس جنگ میں ہزاروں فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ ٹرمپ نے روس کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ موہسکو اور کیف کے درمیان اتفاق رائے کی امکانات حوصلہ افزا ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خود اس جنگ کو ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔
چین کے ساتھ تعلقات اور مصنوعی ذہانت
چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں چینی صدر شی جین پنگ کے ساتھ بہترین تعلقات حاصل ہیں۔ انہوں نے چین کے اپنے حالیہ دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا اور بتایا کہ ان کے دورے کے چار دنوں کے دوران انہوں نے بیس سے زائد رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایشیا کے دورے کے دورانfavorable trade agreements حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے صدر شی جین پنگ کے ساتھ مصنوعی ذہانت (AI) کے میدان میں باہمی تعاون پر اتفاق کیا ہے۔
امریکی صدر نے مزید وضاحت کی کہ ان کی انتظامیہ غیر ملکی ممالک میں ڈیٹا سینٹرز بنانے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی سہولیات امریکہ سے باہر بنائی جاتی ہیں تو فائدہ چین کو پہنچے گا۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر کو وسیع پیمانے پر بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے امریکہ کے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی جدید کاری کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔
کینیڈا تجارت اور نیوکلیائی رسکس
کینیڈا کے ساتھ تجارتی تعلقات پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک عادلانہ معاہدے کی تلاش میں ہیں، لیکن انہوں نے تنبیہ کی کہ کینیڈا کو امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ فوائد حاصل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن، موہسکو اور بیدجنگ نے نیوکلیائی رسکس کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیوکلیائی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا اور ایسی جنگ کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے۔
گھریلو معاشی معاملات کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں سود کی شرحیں اب بھی بہت زیادہ ہیں اور انہیں مزید کم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے امریکہ کے میڈ ٹرم الیکشن کے نتائج کے خلاف عوامی عدم اطمینان کو بھی تسلیم کیا۔ ان تمام اہم بیانات کے باوجود، یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا حتمی معاہدہ کس تاریخ پر لاگو ہوگا یا ایندھن کی قیمتوں میں کمی کی کون سی تاریخوں میں عمل میں آئے گی۔
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