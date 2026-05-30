ڈونلڈ ٹرمپ نے فنکاروں سے باہر ہونے کے بعد واشنگٹن ریلی کا اعلان کیا

کئی مشہور موسیقی فنکاروں کے جشن سے دستبرداری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک نئی ریلی کی تجویز پیش کی، جس کا مقصد قومی تقریب کو اپنی سیاسی ترجیح کے ساتھ جوڑنا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتہ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ واشنگٹن میں ایک بڑا ریلی لے کر آنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب ملک کی 250ویں سالگرہ کے جشن کے تحت متعدد موسیقی فنکاروں نے اپنی شرکت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ جولائی کی چھٹیوں کے موقع پر ہونے والے ایک سلسلۓ کنسرٹس کے لئے ابتدائی طور پر نو فنکاروں کی فہرست جاری کی گئی تھی۔ لیکن اعلان کے کچھ دن بعد چوتھے اور پانچویں فنکاروں کے چھوڑنے کی خبریں آئیں۔ مزید یہ کہ اس ہفتے کے اوائل میں مشہور گلوکار مارٹینا میک برائیڈ اور 1980 کی دہائی کی بینڈ پوزن کے مرکزی گٹارسٹ بریٹ مائیکل نے بھی اپنی واپسی کی اطلاع دی۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا کہ انہوں نے جشن کو ایک متنازعہ موقع بننے سے بچنے کے لیے اس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مطابق فنکاروں کو "یپس" محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ "دنیا کے سب سے بڑے دلکش شخص" کو اس کی جگہ لانے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو اس عظیم ترین صدر کا لقب دے کر اپنے نام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی معاونوں کو "امریکن ایز بیک" ریلی کے امکان کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ اس ریلی کا انعقاد ہفتے کے کسی بدھ کو ہونے کا امکان ہے مگر اس تاریخ کا واضح ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ کی یہ پیشکش اس وقت سامنے آئی جب اس کے حامیوں نے سفید گھر کی لان پر 14 جون کو ایک انتہائی پرتشدد آمیزنک مقابلے کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب کے دوران اس کی سالگرہ منائی گئی۔ اس کے بعد کی رپورٹس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچی ہوئی فہرست میں واپس آنے والے فنکاروں میں وینلا آئس اور سی+سی میوزک فیکٹری جیسے پرانے دور کے نام شامل ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا پر طنزیہ تبصرے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس واقعات کے پس منظر میں ٹرمپ کے یہ کوششیں واضح ہوتی ہیں کہ وہ قومی جشن پر اپنی سیاسی شناخت مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں.
