ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل میں وزیر اعظم بننے کا انکشاف، ٹرائل کی تاریخ طے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل منتقل ہونے کا امکان ظاہر کیا اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی تائید کی، جبکہ ٹرائل 30 جون سے شروع ہوگا۔
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک دلچسپ اور حیران کن بیان دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر انہیں امریکی عوام سے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ اسرائیل چلے جائیں گے اور وہاں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت کی شرح 99 فیصد ہے جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ٹرمپ نے امریکی ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بات واضح کی ہے کہ وہ اپنی سیاسی کیریئر کے اختتام پر اسرائیل کو ایک متبادل گھر کے طور پر دیکھتے ہیں۔
امریکی صدر نے وسط مدتی انتخابات میں اپنی جماعت ری پبلکنز کی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کے معاملے میں انتخابات کے نتائج پر براہ راست اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کو ضروری قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ کا مؤقف ہے کہ ان کی حکومت کا ایران کے حوالے سے موقف تبدیل نہیں ہوگا اور وہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔Also readPakistanis included in Forbes 30 under 30 Asia list make nation proud
اسرائیلی سیاسی حلقوں میں تشویش
امریکی صدر کی طرف سے اسرائیل کے لیے چار ارب ڈالر کی فوجی امداد بند کرنے کے اعلان نے اسرائیلی سیاسی حلقوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کو اپوزیشن کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے اور وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اعلان امریکی انتخابات کے نتائج کے بعد کیا گیا ہے جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں اور مشرق وسطیٰ سے متعلق فیصلوں پر سیاسی دباؤ میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔
بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ
بین الاقوامی عدالت انصاف کے چیف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف ایکسٹراجولڈو جرم کے الزامات پر ٹرائل 30 جون کو شروع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی نمایاں گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی عدالت کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اہم قدم ہے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے عالمی برادری کا ایک جیسا موقف ہونا چاہیے۔
وسط مدتی انتخابات کا اثر
امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس نے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل کرکے صدر کے لیے سیاسی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اس نتائج کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر مزید تنقید کا امکان ہے۔ ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے معاملات میں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کو ایک اہم ایجنڈا کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق کوئی بھی نرمی برداشت نہیں کریں گے۔
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