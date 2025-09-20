ڈونلڈ ٹرمپ کا طالبان کو بگرام ائیر بیس واپس کرنے کا انتباہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان حکومت کو بگرام ائیر بیس واپس نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ اس بیس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس نے 2021 میں خالی کر دیا تھا۔ بگرام کی اسٹریٹجک اہمیت چین کے ساتھ اس کی قربت اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تناظر میں اہم ہے۔
لاہور (دنیا نیوز) – امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے بگرام ائیر بیس واپس نہ کیا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، امریکہ کا بگرام ائیر بیس پر محدود تعداد میں فوجی تعینات کرنے کا منصوبہ ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر نے ایک بار پھر طالبان سے بگرام ائیر بیس واپس لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تقریباً 20 سال تک، بگرام ائیر بیس افغانستان میں امریکی طاقت کی علامت اور وہاں طویل امریکی فوج ی مداخلت کا مرکز رہا۔ بائیڈن انتظامیہ نے یکم جولائی 2021
کو خفیہ طور پر بیس خالی کر دیا، جو افغانستان سے اپنے افراتفری والے انخلاء سے چند ہفتے پہلے تھا۔ افغان فوج، جسے بیس کا کنٹرول سونپا گیا تھا، نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ بگرام واپس چاہتے ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو لندن میں کہا، ہم نے یہ انہیں مفت میں دیا۔ ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے بھی۔ ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ہم سے چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ بگرام کا حصول قابلِ قدر ہے، اگرچہ کسی بھی قیمت پر نہیں۔ بگرام اس کی چین کے ساتھ سرحد کی قربت اور سنکیانگ صوبے کے ایک دور دراز علاقے لوپ نور میں جوہری تجرباتی رینج کی وجہ سے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ تجرباتی رینج کو طویل عرصے سے متروک سمجھا جاتا تھا، لیکن اس علاقے میں چینی فوجی تعمیراتی سرگرمیوں میں اضافے کی اطلاعات ہیں۔ بگرام میں امریکی فوجی موجودگی امریکہ کو ایک غیر مستحکم خطے میں داعش خراسان دہشت گرد گروہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی بھی اجازت دے گی، جو طالبان کے ساتھ بھی جنگ میں ہے اور اس نے یورپ میں بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔\بگرام ائیر بیس کی واپسی امریکی خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں دوبارہ قدم جمانے کی کوشش کی علامت ہو سکتی ہے، جو کہ طالبان کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ بگرام کی واپسی نہ صرف فوجی لحاظ سے اہم ہے، بلکہ اس سے امریکہ کو خطے میں اثر و رسوخ قائم کرنے اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بگرام کی واپسی امریکہ کے لیے ایک مشکل کام ہو گا، کیونکہ طالبان اس بیس کو آسانی سے واپس کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ، امریکہ کو اس عمل میں خطے کے دیگر ممالک کے تعاون کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بگرام کی اہمیت اس کے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بیس چین کے ساتھ سرحد کے قریب واقع ہے، جو امریکہ کو چین کی فوجی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بیس وسطی ایشیا کے ممالک تک رسائی کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ بگرام کی واپسی امریکہ کو خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کرے گی۔ داعش خراسان جیسے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں خطے میں ایک بڑا خطرہ ہیں، اور بگرام میں امریکی موجودگی ان گروہوں کے خلاف کارروائیوں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔\اس تمام صورتحال میں طالبان کی جانب سے ردعمل انتہائی اہمیت کا حامل ہو گا۔ طالبان کو اس امریکی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بگرام کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر طالبان انکار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے خطے کے امن و استحکام پر سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، طالبان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس صورتحال میں چین اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ کس طرح تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ چین، جو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، طالبان کو امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، بگرام ائیر بیس کی واپسی ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس میں کئی عوامل شامل ہیں۔ اس میں امریکہ کی خارجہ پالیسی، طالبان کا ردعمل، خطے کے دیگر ممالک کے مفادات، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ شامل ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر گہرا اثر ڈالے گی، اور آنے والے مہینوں میں اس پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کا باعث بھی بن سکتا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ طالبان بگرام ائیر بیس افغانستان امریکی فوج
