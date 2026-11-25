ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سینٹرنل عبداللہ السید کے ساتھ ملاقات کا اعلان کیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشی گن کے نئے منتخب سینٹر عبداللہ السید کے ساتھ 'ٹرمپ کیئر' منصوبے پر بات چیت کے لیے ملاقات کا اعلان کیا ہے، جس سے صحت کی اصلاحات میں ممکنہ پیش رفت متوقع ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشی گن سے نئے منتخب ہونے والے سینٹر عبداللہ السید کے ساتھ ملاقات کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب الیکشن مہم کے دوران دونوں کے درمیان سخت لفظی تبادلہ ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ قدم صحت کی اصلاحات اور 'میڈیکیئر فار آل' منصوبے پر بات چیت کے لیے ممکنہ تعاون کی نشاندہی کرتا ہے۔
نیویارک پوسٹ کے ساتھ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ یہ ملاقات السید کے تجویز کردہ صحت کے منصوبے پر مرکوز ہوگی۔ ٹرمپ نے خاص طور پر 'میڈیکیئر فار آل' کے نام پر تجویز کردہ 'ٹرمپ کیئر' کا ذکر کیا، جسے السید نے اپنی پروگرامنگ میں پیش کیا تھا۔ صدر نے السید کو ایک ذہین شخص قرار دیا اور کہا کہ دونوں اس معاملے پر مشترکہ نکات تلاش کر سکتے ہیں۔Also readPakistan Gold & Silver Prices Drop Sharply
صحت کی پالیسی پر مشترکہ نکات تلاش
صدر ٹرمپ نے السید کی انتخابی مہم میں کیے گئے کام کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سینیٹر الیکٹ سے ملنے کی توقع کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ ایک متوازن حل پر پہنچ سکیں۔ یہ بیان اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کی دستیابی امریکی سیاست کا ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔
عبداللہ السید، جو مشی گن کے سینیٹ سٹے پر کامیاب رہے ہیں، نے اپنی انتخابی مہم میں یونیورسل ہیلتھ کیئر کو مرکزی نقطہ بنایا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ تمام امریکیوں کو، چاہے ان کی مالی حیثیت جو بھی ہو، میڈیکل سروسز تک برابر رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ان کے اس نقطہ نظر نے عوامی سطح پر کافی توجہ حاصل کی ہے اور اب یہ صدر کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔
سوشل میڈیا اور پبلک ریسپانس
گزشتہ مہینے عبداللہ السید نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں ایک سنہری رنگ کا 'ٹرمپ کیئر' کارڈ دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر میں انہوں سے صدر سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ ہر امریکی کو پیدائش سے لے کر بوڑھے ہونے تک صحت کی کوریٹی گارنٹی کریں۔ اس پوسٹ کو صدر ٹرمپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیا، جس سے اس تجویز کی قانونی اور سیاسی اہمیت مزید بڑھی ہے۔
پولیر کلیمیٹک تبدیلی اور مستقبل کے اقدامات
یہ اعلان انتخابی مہم کے دوران ہوئے تلخ سیاسی تبادلے کے بعد آواز کی ایک واضح تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے السید کو ایک سخت نکتہ چینی کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ السید نے بھی ان کے نقطہ نظر کی مخالفت کی تھی۔ اب دونوں کی جانب سے بات چیت کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود عملی معاملات پر کام کیا جا سکتا ہے۔
عبداللہ السید مشی گن کے سینیٹ سٹے پر کامیاب ہونے والے امریکہ کے پہلے مسلمان سینیٹر ہونے والے ہیں۔ ان کی کامیابی اور اب صدر کے ساتھ ان کی ممکنہ بات چیت امریکی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ظاہر کر سکتی ہے۔ اس منصوبے کا اگلا مرحلہ اس وقت واضح ہوگا جب دونوں جانب سے باضابطہ معاہدے یا قوانین کی تجاویز سامنے آئیں گی۔
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