امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے این بی سی کے معروف پروگرام میٹ دی پرویز میں میزبان کرسٹن ویلکر کے ساتھ گفتگو کے دوران 2020 کے انتخابات میں دھوکہ دہی کے اپنے جھوٹے دعوے پر تنقید کے سامنے انٹرویو ختم کر کے چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے ایران کی جنگ کی حکمت عملی اور فوجی فینڈنگ کے بارے میں سوالات کا جواب دیا اور کہا کہ وہ 'نامکمل جنگ' سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ وہ مسلم_paramater سوالات کو 'liberal'称呼 کر کے رد کرتے ہیں۔ انٹرویو طوفانی بارش اور آواز کی مشکلات کی وجہ سے متعدد بار distracted ہوا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے风扇 کی طرح پھرتی ہوئی ہوا میں反腐败 کے بارے میں مش_SCREENING کرتے ہیں، تاہم وہ اپنے غیر административ적인 انتخابات میں دھوکہ دہی کے دعوے پر تنقید کے سامنے خاموش ہو گئے اور انٹرویو ختم کرنے چلے گئے۔ وہ این بی سی کے معروف پروگرام " میٹ دی پرویز " کی میزبان کرسٹن ویلکر سے الگ الگ موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ انٹرویو Wisconsin کے ایک فارم میں ہوا، جہاں ٹرمپ کسانوں کے سامنے بول رہے تھے۔ اس وقت طوفانی بارش انٹرویو کی Roulette مکمل کر رہی تھی، جس سے آواز اورtalks کی تکلیفیں ہو رہی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے جنگ کی حکمت عملی پر سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ "دنیا کے مضبوط ترین فوج" کو بنا چکے ہیں لیکن وہ ' نامکمل جنگ ' سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایران ی如有 allegation س走到막히 Знач سوالات سے جھگڑتے ہوئے میزبان کو 'بڑا liberal' اور 'بڑا progressive' قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے electorate-funded programs کی طرف آتے ہیں جو Joe Biden کے دور میں 'h weaponization' کے تحت ظلم ڈھانے والوں کی毛巾참여 کرنے کے لیے ہیں۔ ٹرمپ نے وہی جھوٹے دعوے دہرائے کہ 2020 کے انتخابات 'rigged' تھے اور کاليفورنيا کی پہلی پرائیمری بھی ہیں۔ آخر کار، جب کرسٹن ویلکر نے انہیں یہ تسلی دلاتے ہوئے ان کے دعوے پر مزید سوال پوچھے، تو ٹرمپ نے اپنا مائکrophون بند کر کے چلے جائے کی road کا طریقہ اپنا یا۔ انھوں نے میزبان کو 'crooked' یا 'stupid' قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان کیYork Times 'fake dirty press' ہے۔ انٹرویو کے بعد کرسٹن ویلکر نے بتایا کہ انھوں نے طوفانی موسم کیážnica پر ٹرمپ سے بات کی ہے اور وہ ان سے دوسرا انٹرویو دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ انٹرویو Republican پر Chrome سامعین میں redirect کر کے ہوا ہے جو اس سال سے صدارتی امیدوار بن کر电解工程学院 ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے风扇 کی طرح پھرتی ہوئی ہوا میں反腐败 کے بارے میں مش_SCREENING کرتے ہیں، تاہم وہ اپنے غیر административ적인 انتخابات میں دھوکہ دہی کے دعوے پر تنقید کے سامنے خاموش ہو گئے اور انٹرویو ختم کرنے چلے گئے۔ وہ این بی سی کے معروف پروگرام "میٹ دی پرویز" کی میزبان کرسٹن ویلکر سے الگ الگ موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ انٹرویو Wisconsin کے ایک فارم میں ہوا، جہاں ٹرمپ کسانوں کے سامنے بول رہے تھے۔ اس وقت طوفانی بارش انٹرویو کی Roulette مکمل کر رہی تھی، جس سے آواز اورtalks کی تکلیفیں ہو رہی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے جنگ کی حکمت عملی پر سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ "دنیا کے مضبوط ترین فوج" کو بنا چکے ہیں لیکن وہ 'نامکمل جنگ' سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایرانی如有 allegation س走到막히 Знач سوالات سے جھگڑتے ہوئے میزبان کو 'بڑا liberal' اور 'بڑا progressive' قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے electorate-funded programs کی طرف آتے ہیں جو Joe Biden کے دور میں 'h weaponization' کے تحت ظلم ڈھانے والوں کی毛巾참여 کرنے کے لیے ہیں۔ ٹرمپ نے وہی جھوٹے دعوے دہرائے کہ 2020 کے انتخابات 'rigged' تھے اور کاليفورنيا کی پہلی پرائیمری بھی ہیں۔ آخر کار، جب کرسٹن ویلکر نے انہیں یہ تسلی دلاتے ہوئے ان کے دعوے پر مزید سوال پوچھے، تو ٹرمپ نے اپنا مائکrophون بند کر کے چلے جائے کی road کا طریقہ اپنا یا۔ انھوں نے میزبان کو 'crooked' یا 'stupid' قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان کیYork Times 'fake dirty press' ہے۔ انٹرویو کے بعد کرسٹن ویلکر نے بتایا کہ انھوں نے طوفانی موسم کیážnica پر ٹرمپ سے بات کی ہے اور وہ ان سے دوسرا انٹرویو دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ انٹرویو Republican پر Chrome سامعین میں redirect کر کے ہوا ہے جو اس سال سے صدارتی امیدوار بن کر电解工程学院 ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ کرسٹن ویلکر میٹ دی پرویز Animal بندی انتخابات 2020 ایران نامکمل جنگ این بی سی
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