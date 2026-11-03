ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے کے منصوبے کی نفی، فوجی تیاریوں کی ضمانت
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فی الحال ایران پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تاہم ضرورت پڑنے پر فوج مکمل طور پر تیار ہے اور بحری ناکہ بندی اثرانداز ہوئی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکاری سطح پر وضاحت کی ہے کہ امریکا کا فی الحال ایران پر فوجی حملے کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر صورتِ حال کے تقاضے ایجاب کریں تو امریکی فوج ہر قسم کی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تہران کے معاملے پر امریکا کی سیاسی اور فوجی پوزیشن کو مضبوط بتاتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ بظاہر واشنگٹن کو وہ تمام فوائد مل رہے ہیں جو وہ اس صورتحال سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔
فوجی تیاریاں اور سفارتی دباؤ کا تجزیہ
برطانوی جریدے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف فوری حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں حملے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ امریکی فوج کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح گشت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی نے تہران کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے جس کے نتیجے میں اقتصادی دباؤ بڑھا ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
بحری ناکہ بندی کا اقتصادی اثر اور تیل کی ترسیل
امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف لگائی گئی بحری ناکہ بندی کا اثر تہران کی معیشت پر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق، جنگ سے پہلے کے دور کے مقابلے میں اب آبنائے ہرمز سے زیادہ مقدار میں تیل کی ترسیل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بحری ناکہ بندی کے باوجود تیل کی سپلائی میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے، جو امریکا کی حکمت عملی کی کامیابی ظاہر کرتا ہے۔
بالواسطہ مذاکرات اور افزودہ یورینیم کے ذخائر
امریکی صدر نے بتایا کہ ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں جن میں افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکا ایران سے بات چیت کر رہا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ معاملات آگے کس سمت جاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ اگر حالات نے تقاضا کیا تو امریکا ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ موجودہ دور میں سفارتی رابطوں کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
امریکی انتخابات اور ڈیموکریٹس کی کارکردگی
امریکی انتخابات کے حوالے سے ابتدائی نتائج میں ڈیموکریٹس کا پلڑا بھاری نظر آرہا ہے۔ اہم نشستوں پر ڈیموکریٹک پارٹی کی جیت نے سیاسی منظر نامے میں نئی گھماو پیدا کر دی ہے۔ یہ نتائج امریکی سیاست کے مستقبل کے لیے اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ داخلی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
مستقبل کی سمت اور سفارتی کوششوں کا تسلسل
صدر ٹرمپ کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکا فوجی آپشن کو کھلی چھوڑے ہوئے ہے جبکہ سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے جس کا مقصد تناؤ کو کم کرنا اور معاشی فوائد حاصل کرنا ہے۔ مستقبل میں صورتِ حال کس سمت جاتی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا لیکن فی الحال دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے ہی برقرار ہیں۔
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