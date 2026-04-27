ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی قیادت کی تہلیل کی، کہا جنگیں رکوا دیں، ایران سے بات چیت کی دعوت

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تہلیل کی اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف قابل احترام شخصیات ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا بھر میں آٹھ جنگیں رکوا چکے ہیں، جن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی شامل تھی۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے بارے میں بولتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر تہران سنجیدہ ہے تو فون کے ذریعے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ایٹمی پروگرام اور نیٹو پر بھی بولتے ہوئے ٹرمپ نے مختلف موضوعات پر اپنے خیال کا اظہار کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے ایک بار پھر مثبت مواقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ملکی قیادت کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے پاکستان کی عسکری و سیاسی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف دونوں باصلاحیت اور قابل احترام شخصیات ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں آٹھ ممکنہ جنگیں رکوا دیں جن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران 11 طیارے بھی تباہ ہوئے تاہم بروقت سفارتی مداخلت کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ جنگ بہت جلد ختم ہوسکتی ہے، ایران ی بات کرنا چاہتے ہیں تو فون کرسکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی اور جلد معاملات کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ایران کو براہ راست رابطے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تہران سنجیدہ ہے تو فون کے ذریعے بھی بات چیت ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے عناصر موجود ہیں، کچھ بات چیت کے حق میں ہیں جبکہ کچھ سخت مؤقف رکھتے ہیں تاہم امید ہے کہ دانشمندی کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ٹرمپ نے واضح کیا کہ افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا اہم حصہ ہے اور امریکہ اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عالمی طاقتوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے چین کے کردار کو بہتر قرار دیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ بیجنگ مزید مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوسری جانب دفاعی اتحاد نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے معاملے پر نیٹو نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا جبکہ بعد میں برطانیہ کی جانب سے تعاون کی پیشکش کو انہوں نے غیر مؤثر قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان خالی کرنے کے احکامات سے متعلق ٹرمپ نے کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس میں محفوظ بال روم کی تعمیر ہوتی تو فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آتا۔
