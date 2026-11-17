ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی شکست کا ایران اور علاقائی سیاست پر اثر
ڈونلڈ ٹرمپ کی مڈ ٹرم انتخابات میں شکست نے ایران کی مسرت کا باعث بنایا ہے، جبکہ علاقائی مبصرین کے مطابق اس کا اثر امریکی خارجہ پالیسی اور ایران کے ساتھ تعلقات پر پڑے گا۔
امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی مقبولیت میں نمایاں کمی لائی ہے، جس سے متعلقہ علاقوں میں نئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک سخت گیر لیڈر کے طور پر پیش کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ جب چاہیں ایران کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کو انتخابات میں واضح شکست نے ان کی موجودہ سیاسی حیثیت کو کمزور کر دیا ہے۔
انتخابی نتائج اور ٹرمپ کی سیاسی کمزوری
حالیہ انتخابی شکست نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے اور اب وہ محض کھمبا نوچ رہے ہیں۔ وسط مدتی انتخابات سے قبل اگرچہ سیاسی و عوامی سرویز بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شکست نوشتہ دیوار بن چکی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ان کی انتخابی شکست پر ان کا ردِ عمل حیرت زدہ ہونا تھا، جو ان کے اور ان کی پارٹی کے لیے غیر متوقع تھا۔Also readIran FM Meets Pakistan Army Chief in Rawalpindi
ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ان کی انتخابی شکست کے بعد امریکہ میں ان کی سیاسی قبولیت صرف 32 فیصد رہ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈ ٹرم انتخابات کے بعد ایک اور شکست یوں کھائی ہے کہ اب امریکہ میں ان کی سیاسی قبولیت کم ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکی سیاست میں ایک سنگ里程碑 کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ سیاست میں تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں۔
ایران اور علاقائی طاقتوں کا ردِ عمل
ایرانی عوام، ایرانی حکومت اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا جشن منانا اور مسرت کے شادیانے بجانا غیر فطری نہیں تھا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر دباؤ ڈالا تھا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کو اپنی پالیسیوں کی کامیابی کے طور پر دیکھا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران میں رجیم چینج کرنے کے خواہاں تھے، لیکن ایران کے خلاف جنگ نے خود امریکا و اسرائیل میں سیاسی تبدیلیوں کی راہ ہموار کر دی۔
سعودی عرب کے معروف انگریزی اخبار العرب نیوز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر اپنے تجزیے میں اس بات پر توجہ دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد ایران کے ساتھ جنگ کے مستقبل کا سوال مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اب دو راستے ہیں: وہ ایران کے ساتھ مذاکرات اور سفارت کاری کا راستہ اختیار کریں یا اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کے لیے فوجی دباؤ میں اضافہ کریں۔
غزہ اور فلسطین کا سیاسی اثر
غزہ کے سنگین (خونریز) مسئلے نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست میں اساسی کردار ادا کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے غزہ کے شہریوں کو متاثر کیا ہے، جس سے عالمی سطح پر ان کے خلاف ردِ عمل پیدا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی نتائج میں ڈیموکریٹس کی کامیابی نے ایران جنگ کے لیے مالی وسائل کی فراہمی، انتظامیہ کے فیصلوں کی نگرانی اور فوجی کارروائیوں پر سیاسی دباؤ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنے تجزیوں میں اس بات کو نمایاں کیا کہ ڈیموکریٹس کی کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا سیاسی دھچکا ہے، کیونکہ ایران جنگ امریکی عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی نتائج میں ڈیموکریٹس کی کامیابی نے ایران جنگ کے لیے مالی وسائل کی فراہمی، انتظامیہ کے فیصلوں کی نگرانی اور فوجی کارروائیوں پر سیاسی دباؤ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
مستقبل کی امکانات اور بین الاقوامی ردعمل
ڈونلڈ ٹرمپ سیاسی طور پر کمزور ضرور ہوئے ہیں لیکن امریکی صدر کی حیثیت سے ان کے فوجی اختیارات ختم نہیں ہوئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر خلیجی ریاستیں نہیں چاہتیں کہ امریکا اور ایران کے درمیان جنگ دوبارہ شدت اختیار کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی نتائج میں ڈیموکریٹس کی کامیابی نے ایران جنگ کے لیے مالی وسائل کی فراہمی، انتظامیہ کے فیصلوں کی نگرانی اور فوجی کارروائیوں پر سیاسی دباؤ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی شکست نے علاقائی اور عالمی سطح پر نئی قیاس آرائیاں شروع کر دی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ سیاست میں تبدیلی کا امکان ہے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی نتائج میں ڈیموکریٹس کی کامیابی نے ایران جنگ کے لیے مالی وسائل کی فراہمی، انتظامیہ کے فیصلوں کی نگرانی اور فوجی کارروائیوں پر سیاسی دباؤ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
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