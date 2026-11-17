ڈونلڈ ٹرمپ اور تھائی لینڈ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھائی لینڈ کے ساتھ تجارتی رکاوٹوں اور محصولات کے خاتمے پر تاریخی معاہدے کی تصدیق کی ہے جس سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات مستحکم ہوں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تھائی لینڈ نے امریکی برآمدات پر عائد تمام محصولات ختم کرنے اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے پر اپنی رائے متفقہ طور پر کا اظہار کیا ہے۔ اس تاریخی پیش رفت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تجارتی تعلقات میں نمایاں بہتری کی امید کی جا رہی ہے اور اس معاہدے کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
تجارتی رکاوٹوں اور محصولات کا خاتمہ
صدر ٹرمپ نے تھائی لینڈ کے وزیراعظم انوتن چارنویراکول کے ہمراہ اپنی گفتگو کے دوران اس معاہدے کو ایک تاریخی تجارتی پیش رفت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور اس سے معاشی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ تھائی لینڈ امریکی گاڑیوں، طبی آلات، ادویات اور ایتھنول سمیت مختلف اقسام کی مصنوعات پر غیر محصولاتی تجارتی پابندیاں بھی ختم کرے گا۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
اس معاہدے کے تحت تھائی لینڈ کو امریکی گاڑیوں کی درآمدات میں آسانی فراہم کی جائے گی۔ طبی آلات اور ادویات کی آمد میں بھی نئی راستے کھلنے والے ہیں جس سے تھائی میڈیکل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا۔ ایتھنول کی فروخت میں اضافے سے توانائی کے شعبے میں بھی مثبت اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ یہ تمام پابندیاں ختم کرنے سے دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
حتمی تفصیلات اور دستخط کی تیاریاں
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق آئندہ چند ہفتوں میں اس معاہدے کی باضابطہ تفصیلات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ابھی تک یہ معاہدہ ایک عمومی اصولی معاہدہ ہے جس کی تفصیلی شرائط طے پانا باقی ہیں۔ دونوں ممالک کے ٹیمیں ان شرائط کو حتمی شکل دینے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ جلد از جلد اس معاہدے کو باضابطہ طور پر معاہدے میں تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
تھائی وزیراعظم انوتن چارنویراکول نے بھی اس معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ نئے تجارتی مواقع کا ذریعہ بننے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بعض معاملات پر ابھی بھی مزید کام باقی ہے۔ تاہم انہوں نے جلد معاہدے پر دستخط ہونے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ عمل جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔
معاشی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس تجارتی معاہدے کے نتیجے میں تھائی لینڈ کی معیشت کو ایک بڑا سٹمulus ملے گا۔ امریکی برآمدات کی بڑھتی مقدار سے مقامی مارکیٹ میں اضافہ ہوگا۔ مقامی صنعتکاروں کو امریکی مصنوعات سے مقابلہ کرنا پڑے گا جس سے معیار میں بہتری آئے گی۔ یہ تبدیلیاں کارکنوں اور صارفین دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔
آئندہ چند ہفتوں میں متوقع حتمی تفصیلات مارکیٹ کے لیے اہم ہوگی۔ سرمایہ کار اس پیش رفت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ جنوب مشرقی ایشیا میں امریکی تجارتی پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مستقبل میں اس کے تحت نئے منصوبوں پر کام شروع ہونے کا امکان ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy