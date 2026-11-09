ڈپلومیٹک بازار 2.0 میں اطالوی ثقافت اور کھانے کا عظیم الشان نمائش
کارچی میں منعقدہ ڈپلومیٹک بازار 2.0 میں اطالوی دستکاری اور کھانے نے سب کو متاثر کیا، جس میں اے سی بی زیڑاوری نے بھی شرکت کی۔
کارچی میں منعقدہ ڈپلومیٹک بازار 2.0 کے دوران اطالوی نمائندگی نے اپنی ثقافت اور روایتی کھانوں سے تمام شرکاء کو متاثر کیا، جہاں اطالوی ہسپتالیت اور کھانے کے نمونے پیش کیے گئے۔
اطالوی کھانوں کی مقبولیت اور پذیرائی
اطالیہ نے ڈپلومیٹک بازار 2.0 میں ایک اہم کشش کا مرتبہ اختیار کیا، جہاں شرکاء کو روایتی اطالوی کھانوں، کولنری لذتوں اور گرم جوشی سے پیش آمد کیا گیا۔ اطالوی اسٹال میں پیزا، لازانیا اور دیگر مقبول دستکاری کے نمونے پیش کیے گئے، جو دورہ کرنے والوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے تھے۔Also readدھابیجی اسپشل اکنامک زون منصوبہ ملکی اور غیرملکی سرمایہ کاری لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وزیراعلیٰ سندھ
اطالوی کھانے کی امیر ذائقوں نے شرکاء میں کافی توجہ اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اطالوی کھانے عالمی سطح پر کتنے مقبول ہیں۔ اس موقع پر پہلی خاتون آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اطالوی اسٹال کا دورہ کیا اور روایتی اطالوی کھانوں کی تعریف کی، جس سے اطالوی نمائندگی کو مزید حوصلہ ملا۔
قونصل جنرل کی خوشی اور تعاون کی تعریف
کارچی میں اطالوی قونصل جنرل ایچ ای فابریزو بییلی نے ڈپلومیٹک بازار میں دوسری مسلسل شمولیت پر اطالوی نمائندگی کی شرکت پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل فارن ایئرجز کارچی لیاؤن آفس محمد عرفان سومرو کی اس Iniciative کی تعریف کی جس میں مختلف ممالک کے ثقافتوں اور روایات کو ایک چھت کے نیچے لایا گیا۔
قونصل جنرل نے شرکاء کی جانب سے اطالوی اسٹال کو ملنے والی بھرپور قدر اور مثبت ردعمل پر شکرگزاری کا اظہار کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اطالوی کھانے شرکاء میں کتنے مقبول ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اطالوی اسٹال کا مقصد نہ صرف کھانا پیش کرنا تھا بلکہ اطالوی ثقافت اور اقدار کو دنیا کے سامنے لانے کا بھی ایک موقع تھا۔
آؤٹ پٹ کے اثرات اور اگلے مراحل
ڈپلومیٹک بازار 2.0 کا انعقاد وزارت خارجہ، کارچی لیاؤن آفس نے کیا، جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو ثقافتی تبادلہ، کولنری تجربات اور ڈپلومیٹک سرگرمیوں کے ذریعے اکٹھا کرنا تھا۔ اس پروگرام نے مختلف ممالک کے نمائندوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جہاں وہ اپنے ثقافتی ورثے کو پیش کر سکتے تھے۔
اس بھرپور پذیرائی کے بعد اطالوی نمائندگی کو یقین ہے کہ مستقبل کے اسی طرح کے مواقع پر بھی ان کی شرکت مزید مقبولیت حاصل کرے گی۔ کارچی لیاؤن آفس کی اس Iniciative نے ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے بین الاقوامی تعلقات میں مزید مضبوطی آئے گی۔
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