ڈکوٹا جانسن کی انسٹاگرام پوسٹ میں میکین گن کولی کی چھپی ہوئی موجودگی
اداکارا ڈکوٹا جانسن نے 27 نومبر کو اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تصاویر کے سیٹ میں میکین گن کولی کی چھپی ہوئی موجودگی نے مداحوں کو حیران کر دیا۔
اداکارا ڈکوٹا جانسن نے جمعہ کو 27 نومبر کو انسٹاگرام پر 19 تصاویر اور ایک ویڈیو شیئر کر کے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ یہ پوسٹ ان کی طرف سے شائع کی جانے والی ایک پھوٹو ڈمپ تھی جس میں موسیقار میکین گن کولی کی ایک پوشیدہ موجودگی نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کر لیا۔
تصاویر میں چھپی ہوئی حیران کن موجودگی
ڈکوٹا جانسن عام طور پر سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی زندگی یا دوستوں کی تصاویر کا کوئی سیٹ شیئر نہیں کرتی ہیں۔ ان کی اس خاص پوسٹ میں کئی ایسی تصویریں شامل تھیں جن میں ان کے قریبی دوست اور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ تاہم، زیادہ تر صارفین کی نظر سے اکتالیسویں تصویر گذر گئی جو اس گروپ فوٹو کا حصہ تھی۔Also readآئی ایس ایم نے ای سی او کی صدارت سنبھالی 30ویں اجلاس کی تیاریاں مکمل
اس اٹھارہویں تصویر میں میکین گن کولی کا چہرہ صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈکوٹا جانسن اور ان کے دوست بلی لی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس لمحاتی تصویر میں کولی کو پس منظر میں دیکھا جا سکتا تھا، جہاں وہ جانسن اور لی کے کندھوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔
اسکواڈ کے مابین تازہ مشاہدات
یہ ناگہانی ظہور اسی عرصے کے بعد سامنے آیا ہے جب ڈکوٹا جانسن اور میکین گن کولی کو لاس اینجلس میں بار بار ایک ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ایک حالیہ واقعے میں جانسن کو کولی کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس نے ان کی قریبی دوستی یا رشتے کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مزید فروغ دیا۔
ان دونوں کو ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو سے نکلنے کے بعد ڈنر کرنے کے لیے بھی کیمروں میں کیپچر کیا گیا تھا۔ یہ تمام مشاہدات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ دونوں اداکارہ اور موسیقار لاس اینجلس میں ایک دوسرے کے ہمراہ وقت گزار رہے ہیں۔
مارلن منرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع
اس جوڑے نے حال ہی میں لاس اینجلس میں ڈکوٹا جانسن کی فلم فلش امپیکٹ کی ایک اسکریننگ میں بھی شرکت کی۔ اس شارٹ ڈرامے کی ہدایت کاری میگی جیلن ہال نے کی ہے۔ یہ فلم ہالی ووڈ کی عظیم شخصیت مارلن منرو کی سوویں سالگرہ کے موقع پر تیار کی گئی تھی۔
اس منفرد پروجیکٹ کے ذریعے صنعت کاروں نے تاریخی اداکارہ کی یاد میں ایک فنکارانہ پیشکش کی ہے۔ ڈکوٹا جانسن کی اس فطری اور غیر سرکاری پوسٹ نے سوشل میڈیا پر کافی بحث کو جنم دیا، خاص طور پر جب ان کی پوسٹ میں میکین گن کولی جیسی معروف شخصیت کی غیر متوقع موجودگی سامنے آئی۔
اس پوسٹ کی نوعیت اور اس میں شامل افراد کی فہرست یہ ظاہر کرتی ہے کہ جانسن اپنے ذاتی حلقے میں کتنی سنجیدہ اور خوشگوار ماحول میں وقت گزار رہی ہیں۔ اس تمام واقعہ نے مداحوں کو بتایا کہ وہ سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو کیسے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔
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