ڈکی بھائی کا ڈی ایچ اے والی میڈ کے لیے معذرت نامہ اور تنازع کی تفصیلات
مشہور یوٹیوبر سعد الرحمٰن المعروف ڈکی بھائی نے ڈی ایچ اے والی میڈ کے خلاف نامناسب تبصرے پر معافی مانگی ہے۔ انہوں نے اپنی نیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا۔
پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد الرحمٰن جنہیں ڈکی بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویلاگ ویڈیو میں دی گئی نامناسب ٹیپنس کی وجہ سے سب سے بڑی تنقید کا سامنا کیا تھا۔ اب انہوں نے ایک نئی ویلاگ ویڈیو کے ذریعے باضابطہ طور پر معذرت نامہ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ کسی کی توہین کرنے یا جذبات مجروح کرنے کا نہیں تھا۔
معذرت کی تفصیلات اور نیت کی وضاحت
ڈکی بھائی نے اپنے تازہ ویلاگ کے آغاز میں ہی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہاکہ اگر ان کی کوئی بات ڈی ایچ اے والی میڈ کی شخصیت کو بری لگی ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کے ناظرین کو یہ یقین دلا سکیں کہ ان کا ہنسی مذاق کا انداز کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ یوٹیوبر نے وضاحت کی کہ وہ اکثر اپنے اسٹائل میں ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن کا سہل معنی نہیں ہوتا۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
ایوارڈ کی تاریخ اور واقعات کی ترتیب
یہ پورا تنازعہ پاکستان انفلوئنسر ایوارڈز میں منعقدہ تقریب کے بعد رونما ہوا تھا جہاں ڈی ایچ اے والی میڈ کو بہترین یوٹیوبر کیٹیگری میں فاتح قرار دیا گیا تھا۔ اس ایوارڈ کی تقریب میں ڈی ایچ اے والی میڈ نے مقبول یوٹیوبر اقرا کنول کو شکست دے کر یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ ڈکی بھائی نے اس ایوارڈ شو کے دوران ایک طنزیہ انداز اپنایا تھا اور سٹیج پر بیٹھے سامعین کے سامنے سوال کیا تھا کہ کیا ڈی ایچ اے والی میڈ اپنا کام صحیح طرح انجام دیتی ہیں۔
تنقیدی ردعمل اور صارفین کا نقطہ نظر
اس کے بعد ڈکی بھائی نے گھریلو امور کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسے ہمارے گھر بھی بھیج دو اور گھریلو کاموں میں بھی اس کی صلاحیتوں کو آزما لیا جائے۔ یہ تبصرہ سوشل میڈیا پر پھیلنے کے بعد صارفین اور مختلف تجزیہ نگاروں کی جانب سے شدید ردعمل کا سبب بنا۔ تنقید کرنے والوں نے واضح کیا کہ ایسا رویہ ایک محنت کش خاتون کی محنت اور پس منظر کو کم تر دکھانے کے برابر ہے۔ کچھ ناقدین نے اسے غرور اور تکبر پر مبنی رویہ بھی قرار دیا۔
ذاتی تعلقات اور مستقبل کے اقدامات
ڈکی بھائی نے اعتراف کیا کہ وہ اس خاتون کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ اس ایوارڈ میں نامزد ہوتیں، انہوں نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں کوئی تحقیق بھی نہیں کی تھی۔ یوٹیوبر نے کہا کہ انہوں نے اپنی بات کی ذمہ داری قبول کی ہے اور امید ہے کہ متعلقہ خاتون ان کی وضاحت کو سمجھیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا مستقل ناظرین ان کے گفتگو کے انداز سے بخوبی واقف ہیں۔
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