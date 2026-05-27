ڈھائی سیکنڈ میں 60 میل: 15 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 'لوس' الیکٹرک کار

فراری کی پہلی مکمل الیکٹرک گاڑی ' لوس ' کی رونمائی ہوئی جس کی قیمت 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ یہ گاڑی ڈھائی سیکنڈ میں 60 میل کی رفتار پر سفر کر سکتی ہے۔ فراری کے چیف ایگزیکٹیو نے کہا کہ ' لوس ' کا لفظ اطالوی زبان میں روشنی کا مطلب رکھتا ہے اور اس ماڈل کو تیار ہونے میں پانچ سال کا عرصہ لگا۔ فراری نے اس سے پہلے صرف بجلی پر چلنے والی گاڑی تیار کرنے سے انکار کرتے ہوئے ہائبرڈ گاڑیاں تیار کیں جو پیٹرول اور بحلی دونوں استعمال کرتی ہیں۔ لوس کار کے ہر پہیے میں فراری کی ہی تیار کردہ موٹر نصب کی گئی ہے جن کی مدد سے صرف ڈھائی سیکنڈ میں یہ گاڑی 96 کلومیٹر کی رفتار پر سفر کر سکتی ہے.
