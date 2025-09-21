ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن: 7 دہشت گرد ہلاک، افغان حکومت سے ذمہ داری نبھانے کی توقع

ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا، جس میں سات دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ان میں تین افغان شہری اور دو خودکش بمبار شامل تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فورسز کی کارکردگی کو سراہا اور افغان حکومت سے دہشت گردی کے خلاف ذمہ داری نبھانے کا مطالبہ کیا۔
امید ہے کہ افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور اپنی سرزمین کو دہشت گرد ی کی سرگرمیوں سے پاک رکھے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں ایک کارروائی کرتے ہوئے سات دہشت گرد وں کو ہلاک کر دیا، جن میں تین افغان شہری اور دو خودکش بمبار شامل تھے۔ اس کارروائی میں کالعدم تنظیم کے ارکان مارے گئے، جو ملک میں دہشت گرد ی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے 20 ستمبر کو انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن کیا۔ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، یہ امید ہے کہ افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں سے روکے گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔\وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے سات دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا، جس پر انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ آپریشن ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کا حصہ ہے، اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔\یہ آپریشن ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کا حصہ ہے اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کوششیں قابلِ تعریف ہیں۔ اس کے علاوہ، خبر میں حافظ آباد میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد کی ہلاکت اور عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام خبریں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی عکاسی کرتی ہیں اور ملک کی موجودہ صورتحال کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ، جو اس ویب سائٹ کا مالک ہے، اپنے قارئین کو تازہ ترین خبریں اور معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے
ڈیرہ اسماعیل خان سیکیورٹی فورسز آپریشن دہشت گرد افغان حکومت محسن نقوی بھارتی دہشت گردی