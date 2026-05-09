ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ نئے منصوبے پر کام کر رہی ہے

ٹیکنالوجی اور کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے زرعی اور لائیو اسٹاک شعبے کو فروغ دیے جانے کے بعد ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ نئے projekte پر کام کر رہی ہے۔
ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ 6500 ایکڑ سے زائد رقبے پر جدید زراعت اور لائیو اسٹاک منصوبوں پر کام کر رہی ہےگرین پاکستان انیشی ایٹو کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے زرعی اور لائیو اسٹاک شعبے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سی ای او ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈپروفیسر ڈاکٹر دانش صالحین کے مطابق ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ 6500 ایکڑ سے زائد رقبے پر جدید زراعت اور لائیو اسٹاک منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ رکھ غلاماں میں 2000 ایکڑ پر کام کر رہی ہے جبکہ بہاولپور میں 4500 ایکڑ کا منصوبہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر دانش صالحین کا کہناہے کہ آئی وی ایف ٹیکنالوجی اور جدید نسلوں کے ایمبریوز کے ذریعے عام کسانوں کو کم لاگت میں اعلیٰ نسل کے جانور ف راہم کیے جا رہے ہیں،جدید جینیاتی ٹیکنالوجی سے پاکستان کی دودھ اور گوشت کی صنعت تیزی سے ترقی کر سکے گی۔جدید لائیو اسٹاک ماڈل سے کسان کی آمدن بڑھے گی، معیشت مضبوط ہوگی اور ملک کی ترقی میں مدد ملے گی۔ ٹیم ممبر ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ شاہد سعید کے مطابق ہم نے نومبر میں رکھ غلاماں میں روہا فارم کے نام سے اس سائٹ کو ڈویلپ کرنا شروع کیا تھا۔منصوبے کے تحت 10 سنٹرل پیوٹ نصب کیے جا چکے ہیں جبکہ ایک سنٹرل پیوٹ پر فصل بھی تیار کی جا چکی ہے.
