ڈیفنس پولیس نے قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا
ڈیفنس پولیس نے 21 سالہ برائن رابن کے قتل میں ملزم یونس کو گرفتار کر کے 2 لاکھ روپے اور دو آئی فون برآمد کر لیے۔
ڈیفنس پولیس نے 6 نومبر کی شب پیش آنے والی خوفناک واردات میں ملزم یونس عرف علیکس ولد دانش کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے مقتول برائن رابن سے چھینی گئی 2 لاکھ روپے نقدی اور دو قیمتی آئی فون برآمد کیے گئے۔ ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مطابق یہ کارروائی قتل کی واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد کی گئی۔
واقعہ کی تفصیلات اور گرفتاری
مقتول برائن رابن کی ملزم کی بہن مہک سے دوستی تھی اور وہ اکثر قیوم آباد میں واقع مہک کے فلیٹ پر آتا جاتا تھا۔ 6 نومبر کی شب ملزم یونس عرف علیکس فلیٹ پر پہنچا تو وہاں مقتول برائن رابن موجود تھا۔ ملزم نے مبینہ طور پر مقتول سے 2 لاکھ روپے اور دو قیمتی آئی فون چھین لیے۔Also readبھارت میں دلہن کو شادی سے 3 دن پہلے گھر سے اغواء کر لیا گیا 21 دن بعد کس مقام سے پولیس کو ملی ؟ افسوسناک انکشاف
اس کے بعد ملزم نے مقتول کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا۔ ملزم نے واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی اور مقتول کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کی لاش پنکھے سے لٹکا دی۔ واقعے کے بعد ریسکیو ایمبولینس کو اطلاع دے کر ملزم نے موقع سے فرار ہو جانے کی کوشش کی۔
واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کرائم سین یونٹ کی ٹیم کو فوری طلب کر لیا گیا۔ افسران نے وقوعہ کا باریک بینی سے معائنہ کرکے شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس نے تکنیکی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
تحقیقات اور مقدمہ درج
ملزم یونس عرف علیکس دورانِ تفتیش واردات کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ واقعے کا مقدمہ الزام نمبر 882/2026 بجرم دفعہ 302 مقتول برائن رابن کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ ڈیفنس پولیس کی جانب سے درج کیا گیا تھا۔
پولیس کی ٹیم نے ملزم کی حرکتوں کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ اس نے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تحقیقات کے دوران ملزم کے اعترافِ جرم کو اہم ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا۔
مقامی سطح پر اثرات
اس گرفتاری سے علاقے میں امن و امان کی فضا میں بہتری آئی ہے۔ پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائی نے عوام میں اعتماد پیدا کیا ہے۔ ملزم کے خلاف درج مقدمہ عدالت میں جاری ہوگا۔
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