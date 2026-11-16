ڈیفنس لائبریری روڈ پر ٹرک ڈرائیور نے ٹریفک پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری
کراچی کے ڈیفنس لائبریری روڈ پر پیش آنے والے واقعے میں ٹرک ڈرائیور نے ٹریفک پولیس کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری، لیکن پولیس اہلکار نے حوصلہ دکھاتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس لائبریری روڈ پر جمعہ کی شام ایک انتہائی خطیر واقعہ پیش آیا جس میں ایک ٹرک ڈرائیور نے ٹریفک پولیس کی گاڑی کو متعمداً ٹکر ماری اور موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم متعلقہ پولیس اہلکار کی بے مثال ہمت اور پختہ عزم کی بدولت ملزم کو حراست میں لیا گیا۔
ٹریفک پولیس کی گاڑی کو ٹکر مارنے کا واقعہ
واقعہ ہفتے کی شام کی ہے جب ٹریفک پولیس کے اہلکار کار میں سوار سڑک پر گشت کر رہے تھے کہ ان کی نظر بوجھل اور لہراتے ہوئے ٹرک پر پڑی، جسے فوری طور پر روکنے کی ہدایت دی گئی، لیکن ڈرائیور نے پولیس کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری جس کے نتیجے میں پولیس کی گاڑی موبائل فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
ٹریفک پولیس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہلکار نے روڈ پر چلنے والے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سامان سے لدے ہوئے اس ٹرک کو روکنے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں ڈرائیور نے انتہائی جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے پولیس کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا اور موقع سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی۔
پولیس اہلکار کا حوصلہ مند تعاقب اور گرفتاری
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ ٹکر کھانے کے بعد بھی ٹریفک پولیس اہلکار نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ٹوٹی ہوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹرک کا تعاقب جاری رکھا۔
پولیس اہلکار کی اس بہادری اور پختہ عزم کی بدولت ملزم ڈرائیور کو پکڑا جا سکا، جو کہ مقامی لوگوں کے لیے تحفظ کا باعث بنا اور یہ ثابت ہوا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔
قانونی کارروائی اور نقصان کی جبران
ٹریفک پولیس نے تصدیق کی کہ ٹرک ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے اور موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ ٹرک کے مالک نے بھی ٹریفک پولیس کی گاڑی کو پہنچنے والے مالی نقصان کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔
یہ قانونی کارروائی نہ صرف ملزم کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ معاشرے میں ایک مضبوط پیغام بھی بھیجتی ہے کہ عوامی جائیداد اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے خلاف جان بوجھ کر کیے گئے جرم کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔
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