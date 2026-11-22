ڈیموکریٹس نے 258 نشستوں کے ساتھ امریکی ہاؤس کی اکثریت حاصل کر لی
امریکی کانگریس کی ایوان زیریں میں ڈیموکریٹک پارٹی نے تاریخی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں اور ایران کے مسئلے پر عوامی ناامیدی اس کامیابی کی بڑی وجہ قرار دی گئی ہے۔
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں منعقدہ آخری اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان زیریں یعنی ہاؤس آف رپریزنٹٹیوز میں کم از کم 258 نشستیں حاصل کر لیں ہیں۔ یہ کارنامہ ڈیموکریٹس نے پچھلے تیس سالوں میں کوئی بھی جماعت حاصل نہیں کی تھی اور اب یہ جماعت کانگریس کی نچلی کونسل میں اپنی بڑی اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ انتخابی فتح امریکی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی ہے جس نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوان میں مکمل کنٹرول فراہم کیا ہے۔
انتخابی نتائج اور تاریخی کامیابی
ڈیموکریٹس نے اپنی 258 ویں سیٹ اساتونوار کو حاصل کی جب شمالی کیرولائنا کے ڈیموکریٹک امیدوار چک ہبّارڈ نے اپنے ریپبلکن حریف کو شکست دی۔ اس کامیابی کی تصدیق Associated Press نے کی ہے۔ ابھی تک ایوان کی 435 نشستوں میں سے چار مقابلے ابھی غیر فیصلہ شدہ ہیں لیکن ڈیموکریٹس کی اکثریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔Also readسال 2024ء: ملک بھر میں 24 ہزار افراد اغوا، 5 ہزار خواتین سے زیادتی، غیرت کے نام پر 547 قتل
نیو یارک کے ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر حکیم جیفز، جنہیں ایوان کا پہلا سیاہ فاسکر اسپیکر منتخب ہونے والے شخص قرار دیا جا رہا ہے، نے اس سنگ میل کو اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں نوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کے ڈیموکریٹکوں نے یہ سب سے بڑی اکثریت حاصل کی ہے جو اس صدی میں کسی بھی جماعت نے حاصل نہیں کی۔ انہوں نے مختصراً لکھا کہ "بوم"۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔
امریکی عوام کی معاشی اور سیاسی رائے
امریکہ میں ہاؤس اور سین دونوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اس تاریخی کامیابی کا براہ راست تعلق عوام کی ناراضگی سے ہے۔ امریکی شہری صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت پر سوال اٹھا رہے ہیں خاص طور پر معیشت کے انتظام میں۔ عوام کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے مہنگائی کو بڑھایا ہے اور معیشت کو متوازن کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
دوسری جانب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جانب سے گزشتہ فروری میں ایران کے خلاف جنگ کا اعلان بھی عوامی غصے کی بڑی وجہ بنا۔ اس قدم نے ایندھن کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا جس کا براہ راست اثر عام گھرانوں کے بجٹ پر پڑا۔ کئی سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی ووٹرز زندگی کے اخراجات میں اضافے پر گہری تشویش کا شکار ہیں۔
تاریخی سیٹنگز اور موازنہ
کانگریس کے ریکارڈ کے مطابق ڈیموکریٹس نے 1992 میں بھی 258 نشستیں حاصل کی تھیں اور 2008 میں 257 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ریپبلکن پارٹی کی ہاؤس میں اکثریت 114 ویں کانگریس یعنی 2015 سے 2017 کے دوران 247 تک محدود رہی۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی موجودہ کامیابی کس قدر نمایاں ہے۔
اگلی سال ڈیموکریٹس کے پاس ڈیموکریٹک پارٹی کو 1990 کی دہائی کی شروعات کے بعد سے سب سے بڑا ایوان ملنے والا ہے۔ تاہم، 20ویں صدی کے کچھ عرصے میں اس سے کہیں بڑی اکثریتیں موجود رہیں۔ 1930 کی دہائی کے بیشتر حصے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس 313 یا اس سے زائد نشستیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ 1960 کی دہائی کے وسط اور 1970 کی دہائی کے آخر میں 290 سے زائد نشستیں بھی حاصل ہوئی تھیں۔
آئندہ سیاسی منظر نامہ
یہ انتخابی نتائج امریکی سیاست کے مستقبل کے لیے ایک واضح نشان ہے۔ ہاؤس کے ڈیموکریٹس اب اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے میں مزید پابند ہیں۔ حکیم جیفز کی قیادت میں ڈیموکریٹک پارٹی اب اپنے دعوؤں کو عملی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ انہیں عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر فوری حل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
چنانچہ، امریکی کانگریس کا نیا اجلاس ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط کردار کے ساتھ شروع ہوگا۔ چار باقی ماندہ مقابلے فی الحال زیرِغور ہیں لیکن ان کے نتائج میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ صورتحال عوام کی خواہشات کا واضح نتیجہ ہے جو معاشی استحکام اور پرامن خارجی پالیسی چاہتے ہیں۔
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