ڈیموکریٹس کی جانب سے ایلسن مسک اور اسٹیون ملر کی تفتیش کی تیاریاں
امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کی فتح کے بعد ایلسن مسک، اسٹیون ملر اور ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیث پر تفتیش اور استغاثہ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔
امریکی کانگریس میں آئندہ جنوری میں ہونے والی تبدیلی کے پیشِ نظر ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کونگرس ایلسن مسک ، اسٹیون ملر اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدہ داروں کے خلاف سخت تفتیشی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سینئر قانون سازوں نے ہفتے کے روز بتایا کہ جب ڈیموکریٹس کانگریس پر دوبارہ قبضہ کریں گے تو ٹیک ٹائیکون ایلسن مسک ، وائٹ ہاؤس کے نئے چیف آف اسٹاف اسٹیون ملر اور کچھ بڑی کمپنیاں تفتیش کے ہدف میں ہوں گی۔ اس موقع پر کیلیفورنیا کے نمائندہ رابرٹ گارسیا اور میساچوسٹس کی سینیٹر الیزابیتھ وارن نے اپنے میڈیا ظہور کے دوران یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنی پارٹی کی تاریخی جیت کے بعد کانگریس پر سخت نظر رکھیں گے۔
تفتیشی تحقیقات کا مرکزی محور اور اہم اہداف
ہاؤس آاورسیٹ کمیٹی میں ڈیموکریٹس کی رینکنگ ممبر رابرٹ گارسیا نے وضاحت کی کہ تحقیقات کا بنیادی فوکس ایلسن مسک کی جانب سے وفاقی ملازمین کے اخراج میں ان کی کردار پر ہو گا۔ مسک نے گزشتہ سال ڈیپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے تحت کام کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ریاستی ملازمین کو نوکری سے نکالا تھا، جس کے خلاف اب سخت قانونی کارروائی کا امکان ہے۔ گارسیا نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محض ان کی کمیٹی ہی نہیں بلکہ پوری کانگریس کے مختلف ادارے مسک سے سوال و جواب کے عمل کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کارروائیوں سے عوامی خدمت کے نظام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
اسی طرح اسٹیون ملر کو ان کے سخت گیر تارکین وطن پالیسی کے کردار کی وجہ سے تفتیش کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ گارسیا نے ملر کو ایک "خوفناک اور ناانصاف" ہجرت پالیسی کا معمار قرار دیا ہے، جس کے تحت امریکی سرحدوں پر سخت گیر اقدامات اٹھائے گئے۔ ملر کو حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، لیکن گارسیا کا کہنا ہے کہ انتظامیہ میں ہونے والی اہم پالیسیک فیصلوں میں ملر کا کردار اتنا مرکزی رہا ہے کہ اس پر کانگریسی نگرانی اور تفتیش انتہائی ضروری ہے تاکہ شفافیت برقرار رہے۔
کمپنیوں کے لیے خبردار کرنے کی اپیل اور سیاسی رویے
سینیٹ بینکنگ کمیٹی کی لیڈر الیزابیتھ وارن نے واضح اشارہ دیا ہے کہ کچھ بڑی کمپنیاں اب کانگریسی تفتیش کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ وارن نے سی بی ایس کے پروگرام میں کہا کہ اگر کسی کمپنی نے امریکی خاندانوں کو فراڈ کے ذریعے نقصان پہنچایا ہے یا سرمایہ کاروں سے دھوکہ کیا ہے، تو وہ سخت تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کسی خاص کمپنی کا نام لیا، لیکن ان کا اشارہ ان کاروباری اداروں کی طرف تھا جن پر عوامی تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
سیٹھنل رائٹنگ انتخابات کے بعد ووٹرز نے ریپبلکنز کو تاریخی طور پر مسترد کیا ہے، لیکن اسٹیون ملر کے وائٹ ہاؤس میں بااثر مقام ہونے کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ کا سخت گیر رویہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹرول والی کانگریس کے باوجود انتظامیہ ہجرت کے سخت گیر نفاذ، ثقافتی تنازعات کو ابھارنے اور سیاسی مخالفت کو مسترد کرنے میں کسی قسم کی نرمی دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
پیٹ ہیگسیث کے استغاثہ کا فیصلہ اور عوامی ردعمل
ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر ہیکیم جیفریز نے واضح کر دیا ہے کہ وہ پیٹ ہیگسیث کے استغاثہ کی حمایت کریں گے۔ ہیگسیث کو آئندہ جنوری میں ہاؤس اسپیکر بننے والے جیفریز نے اے بی سی کے پروگرام میں کہا کہ ہیگسیث کو ہٹانا ضروری ہے، خاص طور پر اس بات کی روشنی میں کہ ان کی نگرانی میں ایران کے خلاف جنگ شروع کی گئی تھی۔ اس جنگ کو عوامی سطح پر ناقابلِ قبول قرار دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔
ٹامس ماسی، جن کا تعلق کینٹکی سے ہے اور وہ کانگریس سے الوداع کہنے والے ہیں، نے بھی ہگسیث کے خلاف استغاثہ کی آرٹیکلز دوبارہ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ جیفریز نے اس اقدام کو "سخت ہاں" قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانونی عمل کے ذریعے ہیگسیث کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس، ایٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے ڈیموکریٹس کی تفتیشی کوششوں کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر انہیں یہ کارروائی روکنا ہے تو انتظامیہ ہر قدم پر قانونی دفاع کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہاں ان کا ذاتی وکیل بطور ایٹارنی جنرل موجود ہے۔
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