ڈیموکریٹس کی تاریخی فتح: امریکی کانگریس اور گورنر شپس کا کنٹرول منتقل
امریکی ڈیموکریٹک پارٹی نے 2024 کی میڈ ٹرم انتخابات میں جمہوری اور ریپبلکن دونوں سطحوں پر بے مثال فتح حاصل کی ہے، جس سے کانگریس اور ریاستی سطح پر طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل گیا ہے۔
امریکی ڈیموکریٹک پارٹی نے تاریخی میڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو بے مثال شکست دیتے ہوئے کانگریس اور ریاستی سطح پر طاقت کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے سات ریپبلکن سینیٹ سیٹس، دو دسڑہ ہاؤس ڈسٹرکٹس، پانچ گورنر شپس اور اتنے ہی ریاستی قانون ساز اسمبلیوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے واشنگٹن DC سے لے کر ریاستی دارالحکومتوں تک سیاسی منظر نامہ یکایک بدل گیا ہے۔ اس فتح کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کو پہلی بار 2010 کے بعد سے پورے امریکہ میں گورنرز کی اکثریت حاصل ہوئی ہے، جو کہ ایک قابل ذکر سیاسی تبدیلی مانی جا رہی ہے۔
کانگریس اور گورنر شپس میں ڈیموکریٹک برتری
ڈیموکریٹک پارٹی نے ہاؤس آف رپریزنٹٹوز میں کم از کم 250 نشستیں جیت کر اپنی برتری قائم کر لی، جبکہ ریپبلکنز کو کم از کم 165 نشستوں پر اکتفا کرنا پڑا۔ سینیٹ میں ڈیموکریٹس نے کم از کم 54 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ ریپبلکنز کا کنٹرول 42 نشستوں تک محدود رہ گیا ہے۔ اس فتح کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے ان ریاستوں میں بھی کامیابی حاصل کی جہاں ریپبلکنز نے گریمنڈرنگ کے ذریعے اپنے امیدواروں کے لیے راستہ ہموار کیا تھا۔ اس طرح کی کامیابیوں سے پارلیمنٹری تحقیقات کی قوتِ طلبِ ثبوت (subpoena power) حاصل ہو گئی ہے، جو مستقبل میں حکومتی پالیسیوں پر نگرانی کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔Also readPakistan Earned $286 Million from IT Exports in July 2024
ٹیکساس اور کنساس میں سیاسی زلزلہ
امریکی تاریخ میں سب سے طویل عرصے سے ریپبلکن کنٹرول میں رہنے والی ریاستوں میں ڈیموکریٹس نے گہری چوٹ لگائی ہے۔ کنساس میں ووٹرز نے 1932 کے بعد پہلی بار ایک ڈیموکریٹک سینیٹر منتخب کیا، جس نے 94 سال کی فتح نہ ملنے والی لڑی کو توڑ دیا۔ ٹیکساس میں جمیس تالاریکو نے ایلون مسک کی جانب سے سپیس ایکس CEO کی طرف سے حمایت کرنے والے جمہوری امیدوار کین پیکسن کے خلاف 224 ملین ڈالر کی غیر معمولی اخراجات کے باوجود کامیابی حاصل کی۔ اس سے ٹیکساس میں ڈیموکریٹس کو وہ سینیٹ سیٹ مل گئی جو 1988 کے بعد سے ان کے لیے غیر دسترس تھی۔
ریاستی سطح پر ڈیموکریٹک لہر کا اثر
ریاستی سطح پر بھی ڈیموکریٹس کی فتح کا سلسلہ جاری رہا، جہاں نے اوہائیو، آئیووا، نیواڈا اور جارجیا جیسی ریاستوں میں گورنر کی نشستیں جیتیں، حالانکہ ان ریاستوں میں Donald Trump نے 2024 میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ٹیکساس ہاؤس میں ڈیموکریٹس نے 20 سال سے زائد عرصے کے بعد دوبارہ کنٹرول سنبھالا، جبکہ وسکونسن کی قانون ساز اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو ان کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ پنسلوانیا میں ڈیموکریٹس نے 1994 سے پہلے کی حالت کو بحال کرتے ہوئے ریاستی سینیٹ پر قبضہ کر لیا، جس سے انہیں ریاستی حکومت کا مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔
ریپبلکنز کی پالیسیوں پر شکست کا تجزیہ
ریپبلکنز نے کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ کو الٹنے میں ناکام رہنے کے علاوہ فلوریڈا، انڈیانا، کنساس اور مسوری میں بھی ووٹنگ سپرمیورٹی کو ختم کر دیا۔ میری لینڈ کے 2nd ڈسٹرکٹ میں واحد سیٹ تھی جہاں ریپبلکنز کے پاس فیورٹ کی امید تھی، لیکن وہاں بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیموکریٹک لیگیسلیٹو کیمپائن کمیٹی کے مطابق، واٹر گیٹ کے بعد 1974 میں اس نوعیت کی ریاستی سطح پر شکست ریپبلکنز کو کبھی نہیں پڑی تھی۔ اس تاریخی شکست نے ریاستی دارالحکومتوں میں ریپبلکنز کی دہائیوں پر مشتمل غلبے کو ختم کر دیا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا ردعمل اور آنے والا دور
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا کہ وہ آنے والے کانگریس میں ڈیموکریٹک اکثریت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سفن کے ساتھ بات کرتے ہوئے تعمیراتی منصوبوں، بشمول وائٹ ہاؤس بال روم اور ساوتھ لاؤن ہیلپैڈ پر زور دیا، لیکن انتخابات کی شکست کا براہ راست ذکر کرنے سے گریز کیا۔ تاہم، ان کا یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سیاسی تبدیلی کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اب باقی نو ہاؤس سیزٹس، دو سینیٹ سیزٹس اور دو گورنر ریسز کا باقی کرنا باقی ہے، جو حتمی نتیجے کی تصویر کو مزید واضح کر سکتے ہیں۔
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