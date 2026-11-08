ڈیموکریٹس نے پانچ ریپبلکن ریاستوں میں ایٹرنی جنرل کے عہدے جیتے
ڈیموکریٹک امیدواروں نے ٹیکساس، اوہائیو، جارجیا، آئیووا اور کنساس میں ایٹرنی جنرل کی نشستیں جیت کر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نئی لائن کی مقاومت قائم کر دی۔
امریکی ڈیموکریٹک پارٹی نے مارچ انتخابات میں پانچ ایسی ریاستوں میں ایٹرنی جنرل کے عہدے جیتے ہیں جو روایتی طور پر ریپبلکن حمایتی علاقے سمجھے جاتے تھے۔ ٹیکساس ، اوہائیو ، جارجیا ، آئیووا اور کنساس میں ہونے والی ان کامیابیوں نے کونسرویٹو قانونی تحریک کو ایک سخت دھچکہ دیا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجنڈے کے خلاف مزاحمت کی ایک نئی لائن کھڑی کر دی ہے۔
یہ جیتیں امریکی قانونی حکمت عملی کو بگاڑنے کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ آئیے آنے والے ڈیموکریٹک ایٹرنی جنرل وفاقی تارکین وطن آپریشنز کے ساتھ تعاون بند کر سکتے ہیں، حمل ختم کروانے تک رسائی کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے ماحولیاتی اور بندوقوں کی پالیسیوں کے خلاف کثیر ریاستی چیلنجز داخل کر سکتے ہیں۔Also readقسط 31: ترکی میں خطرات اور عالمی اخذ کی نئی صورت حال
ٹیکساس کی قانونی حکمت عملی میں تبدیلی
ٹیکساس کے ایٹرنی جنرل منتخب نیتھن جانسن نے انٹرویو میں کہا کہ ٹیکساس کے ایٹرنی جنرل کا دفتر MAGA تحریک کے لیے ذاتی وکالتی دفتر کی طرح چل رہا تھا اور اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ وہ اپنے سابقہ کن پیکسٹن کی طرف سے شروع کی گئی تمام شروعاتوں کا جائزہ لیں گے۔
نیتھن جانسن نے واضح کیا کہ وہ غیر ریاستی حمل ختم کروانے والے مراکز کے خلاف قانونی کارروائیوں، اوور دی کاؤنٹر دوائیوں اور آٹزم کے درمیان تعلق کے دعووں، اور ویکسین کی اثر انگیزی کو چیلنج کرنے والے مقدمات کا جائزہ لیں گے۔ وہ ریاست کے فیڈرل ان مائیگریشن اینڈ کسٹمس انفورسمنٹ (ICE) کے ساتھ موجودہ پارٹنرشپ کو بھی مسترد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
دیگر ریاستوں میں نئی سمتیں اور مقاصد
آئیووا میں ایٹرنی جنرل منتخب نیٹ ویلمز نے کارپوریٹ پالیٹرز کے خلاف مقدمہ چلانے اور صارفین کے تحفظ کی ڈویژن کو دوبارہ زندہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ قدم آئوٹ گوئنگ ریپبلکن برینا برد کے دور میں خواتین کے حقوق کے خلاف لی گئی ان اقدامات کے متضاد ہیں جن نے قومی سطح پر توجہ حاصل کی تھی۔ اوہائیو میں ایٹرنی جنرل منتخب جان کولویچ نے بھی کارپوریٹ قیمتوں کے بڑھنے کو روکنے کے لیے مہم چلائی تھی۔
جان کولویچ نے کہا کہ وہ دفتر کو سیاسی ایجنڈوں سے ہٹا کر اصل کام کی طرف مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم، وہ ریاست کے کچھ حصوں میں ICE کے چھاپوں کے بارے میں فکر مند ہیں اور وہ اپنے سابقہ کے تمام مقدمات، بشمول مائیفیپرسٹون بھابو کی رسائی کو چیلنج کرنے والے مقدمے، کا جائزہ لیں گے۔
کونسرویٹو قانونی تحریک پر اثرات
گزشتہ دہائی میں، ریپبلکن ایٹرنی جنرلز نے فیڈرل ریگولیشنز کو چیلنج کر کے، جنڈر افارمینگ کیئر کو محدود کر کے اور ڈائیورسٹی شروعاتوں کو روک کر کونسرویٹو مقاصد کو آگے بڑھایا۔ مائیک ڈیوس جیسے مؤثر کونسرویٹو وکیل کے مطابق، ریپبلکن ایٹرنی جنرل آفسز کونسرویٹو قانونی تحریک کی تلوار کی نوک تھیں، اور انہیں ہارنا بڑے کونسرویٹو مقاصد کے لیے ایک اہم پیچھے ہٹاؤ ہے۔
وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کی طرف حوالہ دیا کہ ریپبلکنز نے مارچ انتخابات میں یہاں تک ہارا کیونکہ وہاں ٹرمپ کی نامزدگی نہیں تھی۔ تاہم، کچھ ٹرمپ انتظامیہ کے حلیفین کا خیال ہے کہ اگر ڈیموکریٹس 2028 میں صدارت جیت لیتے ہیں اور ان کے پاس یہ ایٹرنی جنرل کے عہدے ہوں تو کونسرویٹو حلیفین ریاستی سطح کے وہ ہتھیار کھو دیں گے جو وہ ڈیموکریٹک پالیسیوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
فلوریڈا میں قانونی قیادت کا مرکز منتقل
ٹیکساس سمیت اہم ریپبلکن ریاستوں کے عہدوں کو کھونے کے بعد، کونسرویٹو قانونی رہنما اپنی توجہ فلوریڈا کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ فلوریڈا کے ایٹرنی جنرل جیمس اتھمیئر نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ڈیموکریٹس کے خلاف آخری بچاؤ کی لائن کے طور پر رہیں گے اور ان کی آفس جمہوریت کے خلاف لڑائیوں میں رہنمائی کرتی رہے گی۔
تاہم، فلوریڈا کا دفتر تقریبا ٹیکساس کے محکمے کا تیسرا حصہ ہی ہے۔ ریپبلکن ایٹرنی جنرلز ایسوسی ایشن نے ٹیکساس کو پارٹی کے اعلیٰ قانونی صلاحیتوں کے 'آرموری' کے طور پر سراہا تھا۔ اب کوششیں اس بات پر مرکوز ہو رہی ہیں کہ کیسے کم وسائل کے ساتھ بھی قانونی چیلنجز کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور دیگر ریاستوں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔
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