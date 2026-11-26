ڈینڈرا ڈاٹن کو وومینز بیگ بش لیگ میں ٹائم آؤٹ کا شکار بنایا گیا
بریسنیٹ ہیز کی سارہ گلن نے ڈینڈرا ڈاٹن کو کھڑکی کے وقت پر پہنچنے میں ناکامی پر آؤٹ کیا، یہ وومینز بیگ بش لیگ کا نیا قانون ہے۔
برسبینیٹ ہیز کی تیز رفتار باولر سارہ گلن نے وومینز بیگ بش لیگ کے ایک میچ میں میلبورن رینیگیڈز کی بلے باز ڈینڈرا ڈاٹن کو نادر طریقے سے آؤٹ کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتہ کے روز ایسٹکولڈ میں کھیلے گئے میچ کے دوران پیش آیا جب ڈینڈرا ڈاٹن اس وقت بیٹنگ کے لیے میدان میں تشریف لا رہی تھیں۔ انہیں اس بات کا شکار بنایا گیا کہ وہ 75 سیکنڈ کے مقررہ وقت کے اندر اپنا سامان تیار کرنے میں ناکام رہیں۔
نیا قوانین اور اس کا نفاذ
وومینز بیگ بش لیگ نے حالیہ دنوں میں ایک نیا اصول متعارف کرایا ہے جس کے تحت کسی بھی آؤٹ ہونے والے بلے باز کے بعد نیا بلے باز میدان میں آنے کے بعد 75 سیکنڈ کے اندر اپنی بیٹنگ پوزیشن میں تیار ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ وقت گزر جائے تو باولر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلا گیند اسی وقت پھینک دیں تاکہ اسٹمپس کو نشانہ بنا سکیں۔ ڈینڈرا ڈاٹن اس وقت اسٹمپس پر گیند لگنے سے پہلے ہی اپنا سامان ٹھیک کر رہی تھیں۔Also read31 killed as fuel truck fire engulfs vehicles on Cairo highway
سارہ گلن نے موقع کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے گیند پھینکی جو براہ راست ڈینڈرا ڈاٹن کے اسٹمپس میں لگی۔ ڈینڈرا نے صرف اس منظر کو دیکھا جب برسبینیٹ ہیز کے کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس نادر واقعے نے نہ صرف میچ میں دلچسپی کو بڑھایا بلکہ یہ کھیل کے نئے پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا۔
رینیگیڈز کی کپتان کی رپورٹ
میلبورن رینیگیڈز کی کپتان سوفی مولینوक्स نے میچ کے بعد بتایا کہ انہوں نے اپنی پوری کیریئر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سارہ گلن کی اس حکمت عملی کی تعریف کی لیکن یہ بھی قبول کیا کہ اگر وہ وقت پر ڈینڈرا کو بلے بازی کے لیے بھیجتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ مولینوکز نے کہا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمیں اس طرح کے معاملات کو مزید احتیاط سے سنبالنا ہوگا۔
سوفی مولینوکز کا یہ بھی کہنا تھا کہ مستقبل میں کم از کم دہائیوں تک اس طرح کا کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ انہوں نے ڈینڈرا ڈاٹن کی بہادری کو بھی سراہا جنہوں نے اس مشکل صورت حال کے باوجود میچ میں حصہ لیا۔ تاہم، رینیگیڈز کو اپنے ٹیم کے فیصلوں پر مزید غور و خوض کی ضرورت محسوس ہوئی۔
آنگیلو میتھیوز کا حوالہ
یہ واقعہ 2023 کے مردوں کرکٹ ورلڈ کپ میں سری لنکا کے کھلاڑی آنگیلو میتھیوز کے سابقہ واقعے کو یاد دلایا۔ آنگیلو میتھیوز اس وقت پہلے بین الاقوامی کرکٹر بنے تھے جنہیں ٹائم آؤٹ قرار دیا گیا تھا۔ ان کے ہیلمٹ کی چن اسٹریپ ٹوٹنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی۔ چوتھے امپائر اڈریان ہولڈسٹاک نے کہا کہ وہ 2 منٹ کا مقررہ وقت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔
ڈینڈرا ڈاٹن کی اس پوزیشن نے کھلاڑیوں اور ناظرین دونوں کو حیران کر دیا۔ میلبورن رینیگیڈز نے آخر میں 3 وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ اس میچ میں ڈینڈرا ڈاٹن کی بلے بازی کا آغاز اسی نادر واقعے سے ہوا جو کھیل کی تاریخ میں ایک نیا باب ثابت ہوا۔
کھلاڑیوں اور شائقین کا ردعمل
میچ کے اختتام پر شائقین نے سوشل میڈیا پر اس واقعے پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بہت سے لوگوں نے سارہ گلن کی حکمت عملی کی تعریف کی جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ یہ کھیل کے نئے قوانین کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ ڈینڈرا ڈاٹن کے حامیوں نے ان کی صبر و تحمل کو سراہا۔
یہ واقعہ نہ صرف وومینز بیگ بش لیگ کے لیے بلکہ عالمی کرکٹ کے لیے بھی ایک اہم سبق ثابت ہوا ہے۔ کھلاڑیوں کو اپنے وقت کا بہترین انتظام کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں ایسے مواقع نہ ملیں۔ میلبورن اور برسبینیٹ ہیز کے درمیان یہ میچ یادگار رہے گا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at BOLNETWORK
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports