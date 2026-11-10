ڈینیئل ریڈکلف ہیری پوٹر کی نئی ٹی وی سیریز دیکھنے پر غیر یقینی کا شکار
ہیری پوٹر کے مرکزی کردار ڈینیئل ریڈکلف نے ایچ بی او کی نئی ہیری پوٹر ٹی وی سیریز دیکھنے پر غیر یقینی ظاہر کی ہے اور نئے اداکار ڈومینک میکلافلن کو کامیابی کی دعا دی ہے۔
معروف اداکار ڈینیئل ریڈکلف کا کہنا ہے کہ وہ ایچ بی او کی آئندہ ہیری پوٹر ٹی وی سیریز دیکھنے کا فیصلہ ابھی نہیں کر پائے۔ ڈینیئل ریڈکلف کو دنیا بھر میں ہیری پوٹر کے کردار سے شہرت ملی، اور یہ سیریز اسی مشہور جادوئی کہانی پر مبنی ہے۔
ڈینیئل ریڈکلف کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہیری پوٹر کہانی ایک نئی کاسٹ کے ساتھ ٹی وی اسکرین پر پیش ہونے والی ہے۔ اس سیریز کا مقصد اس کہانی کو نئی نسل کے ناظرین تک پہنچانا ہے۔Also readTop 5 Healthy Winter Drinks To Keep You Warm
ڈینیئل ریڈکلف کا فیصلہ کیوں غیر واضح ہے
ڈینیئل ریڈکلف نے واضح کیا ہے کہ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ آیا وہ ایچ بی او کی نئی سیریز دیکھیں گے یا نہیں۔ ان کی یہ غیر یقینی کیفیت ان کے ذاتی تجربے اور مصروفیات سے جڑی ہوئی ہے۔
ریڈکلف کے مطابق انہوں نے آٹھ فلموں میں تقریباً 10 سال تک ہیری پوٹر کا کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس جادوئی دنیا میں پہلے ہی کافی وقت گزار چکے ہیں۔
ڈینیئل ریڈکلف نے یہ بھی بتایا کہ وہ باقاعدہ ٹی وی ناظر نہیں ہیں۔ انہوں نے مقبول امریکی سیریز 'Breaking Bad' اور 'Mad Men' بھی نہیں دیکھیں۔
ریڈکلف کی ذاتی رائے اور نئے اداکار کے لیے پیغام
ڈینیئل ریڈکلف نے کہا ہے کہ آٹھ گھنٹے طویل ٹی وی پروگرام دیکھنا ان کے لیے وقت کی بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ اس سیریز کو دیکھنے کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں دے رہے۔
اگرچہ ڈینیئل ریڈکلف نے سیریز دیکھنے کا فیصلہ نہیں کیا، مگر انہوں نے ہیری پوٹر کے نئے کرداروں ادا کرنے والے نوجوان اداکاروں کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ڈومینک میکلافلن کو خط لکھا، جو نئے ہیری پوٹر کا کردار ادا کریں گے۔
ڈینیئل ریڈکلف نے اپنے خط میں ڈومینک میکلافلن کو اس کردار میں ہر ممکن کامیابی کی نیک خواہشات بھیجی ہیں۔ یہ پیغام پرانے کاسٹ اور نئی نسل کے اداکاروں کے درمیان مثبت تعلق کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔
نئی سیریز کی اہمیت اور نسل نو کے ناظرین
ایچ بی او کی ہیری پوٹر ٹی وی سیریز میں ایک نئی کاسٹ شامل ہے جو اس مشہور جادوئی کہانی کو نئے انداز میں پیش کرے گی۔ اس کا بنیادی ہدف وہ ناظرین ہیں جنہوں نے پہلی فلموں کے دور میں یہ کہانی نہیں دیکھی تھی۔
ڈینیئل ریڈکلف کی رائے اور نئی کاسٹ کی کامیابی دونوں یہ طے کریں گی کہ یہ سیریز دنیا بھر کے ناظرین کو کتنا متوجہ کر پاتی ہے۔ فی الحال سیریز کی نشریات کی تاریخ اور دیگر تفصیلات ذریعے میں شامل نہیں ہیں۔
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