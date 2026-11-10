ڈیوڈ والیمز پر نوجوانوں سے جنسی زیادتی کے الزامات
برطانوی مزاح نگار ڈیوڈ والیمز پر نوجوان لڑکیوں کو جنسی مقاصد کے لیے نشانہ بنانے کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں، جن کی وہ تردید کرتے ہیں۔ گارڈین اور آئی ٹی وی نیوز نے مشترکہ تحقیقات شائع کی ہیں۔
برطانوی مزاح نگار اور بچوں کے مصنف ڈیوڈ والیمز پر منگل کے روز برطانوی میڈیا میں سنگین الزامات سامنے آئے۔ گارڈین اخبار اور آئی ٹی وی نیوز نے ایک مشترکہ تحقیقات کے بعد رپورٹیں شائع کیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ والیمز نے 15 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کو جنسی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا اور اپنی خاتون ساتھیوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔
یہ الزامات کئی خواتین کی جانب سے لگائے گئے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات 2003 تک جاتے ہیں۔ والیمز کے وکلا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے موکل نے نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بنانے اور اپنی شہرت کے ذریعے ان سے جنسی تعلق قائم کرنے کی تردید کی ہے۔ والیمز ہائی کورٹ میں ان رپورٹوں کی اشاعت روکنے کی قانونی جنگ ہار چکے ہیں اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی۔Also readTop 5 Healthy Winter Drinks To Keep You Warm
ڈیوڈ والیمز کے خلاف الزامات کی تفصیل
گارڈین اخبار نے منگل کے روز ڈیوڈ والیمز کا ایک خط بھی شائع کیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غیر سنجیدہ تعلقات میں 'بے پروائی سے' پیش آتے رہے۔ یہ خط ان الزامات کے سامنے آنے کے بعد منظرِ عام پر آیا۔
جیڈ نامی خاتون نے دعویٰ کیا کہ ڈیوڈ والیمز نے 2007 میں ان کے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے رابطہ کیا، جب ان کی عمر 15 سال ظاہر تھی۔ جیڈ کے مطابق اس وقت 36 سال کے والیمز نے انہیں اپنے گھر بلایا اور ان کی قمیض اٹھا کر ان کی چھاتی چوسی۔ جیڈ نے اس واقعے کو جنسی حملہ اور گرومنگ قرار دیا۔
الیکس نامی خاتون نے گارڈین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیوڈ والیمز سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ 15 سال کی نوجوان مزاحیہ مصنفہ بننے کی خواہش مند تھیں، جبکہ والیمز کی عمر 32 سال تھی۔ الیکس کے مطابق والیمز نے ان سے فون پر رابطہ رکھا اور انہیں شوز کے ٹکٹ دیے۔
الیکس کے بقول ان کا پہلا جنسی تعلق والیمز کے گھر پر اس وقت قائم ہوا جب وہ 17 سال کی تھیں اور والیمز 34 سال کے تھے۔ الیکس کا کہنا تھا کہ انہیں سو فیصد یقین ہے کہ ان کی گرومنگ کی گئی، کیونکہ والیمز نے ان سے ملاقات کے وقت مدد کا وعدہ کیا اور اپنی طاقت کا استعمال کیا۔
ڈیوڈ والیمز کے وکلا کا مؤقف اور ردِعمل
ڈیوڈ والیمز کے وکلا نے گارڈین کو بتایا کہ والیمز کا یقین تھا کہ الیکس اس وقت 18 سال کی تھیں، اور یہ کہ الیکس نے بعد میں دوبارہ ان سے رابطہ کیا تھا۔ وکلا نے نوجوانوں کو جنسی مقاصد کے لیے نشانہ بنانے کے الزام کی تردید کی ہے۔
ڈیوڈ والیمز کے وکلا نے ہائی کورٹ میں رپورٹوں کی اشاعت روکنے کے لیے دلیل دی کہ اگر یہ رپورٹیں شائع ہوئیں تو والیمز کے خودکشی کرنے کا انتہائی امکان ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے رواں سال دو بار خودکشی کی کوشش کی اور گزشتہ ماہ انہیں ایک محفوظ ہسپتال میں زیرِ حراست رکھا گیا۔
ہارپر کولنز نے گزشتہ سال ڈیوڈ والیمز سے تعلق ختم کر دیا تھا، جب ان پر خاتون عملے کو ہراساں کرنے کے الزامات سامنے آئے، جنہیں والیمز نے مسترد کیا تھا۔ اس کے بعد سے والیمز نے سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ نہیں کی۔
شہرت، کتابیں اور قانونی پہلو کی وضاحت
ڈیوڈ والیمز 55 سال کے ہیں اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں ان کا مزاحیہ خاکوں کا شو 'Little Britain' مقبول ہوا۔ وہ 'Britain's Got Talent' کے جج بھی رہ چکے ہیں۔
ڈیوڈ والیمز نے 'Mr Stink'، 'Gangsta Granny' اور 'The Boy in the Dress' جیسی کتابیں لکھیں، جن کا 50 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوا اور مبینہ طور پر 50 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اسی شہرت کو الزامات میں طاقت کے استعمال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کی والیمز تردید کرتے ہیں۔
برطانیہ میں قانون کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے فرد کا 16 سال سے کم عمر بچے سے جنسی مقصد کے لیے جان بوجھ کر رابطہ کرنا غیر قانونی ہے۔ اسی قانونی حد کے تناظر میں جیڈ کے الزامات کو دیکھا جا رہا ہے۔
تحقیقات میں شامل زیادہ تر خواتین کی شناخت صرف پہلے نام سے ظاہر کی گئی، اور بعض نے اپنی درخواست پر نام تبدیل کرائے۔ ڈیوڈ والیمز کے خلاف الزامات ابھی تک عدالت میں ثابت نہیں ہوئے، اور تمام دعوے متعلقہ افراد کے بیانات پر مبنی ہیں۔
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