ڈیوڈ وارنر کی شاہنواز دھانی کے لیے تحفے کی حیران کن پیشکش، کراچی کنگز کی پلے آف میں عدم رسائی

پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر نے پشاور زلمی کے شاہنواز دھانی کو مین آف دی میچ ٹرافی تحفے میں دی۔ کراچی کنگز نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے پلے آف میں جگہ نہ بنا سکی۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے گیارہویں ایڈیشن میں کراچی کنگز کے لیے کھیلنے والے آسٹریلوی بلے باز ڈیوڈ وارنر نے پشاور زلمی کے فاسٹ بولر شاہنواز دھانی کے ساتھ دوستی کا ایک خوبصورت مظاہرہ پیش کیا ہے۔ کراچی کنگز کی ٹیم دس پوائنٹس حاصل کرنے کے باوجود نیٹ رن ریٹ کی کمی کے باعث پلے آف کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی، لیکن ڈیوڈ وارنر نے اپنی ٹیم کے لیے میدان میں جوش و جذبے سے کھیلا اور کئی یادگار لمحات تخلیق کیے۔ پشاور زلمی کے شاہنواز دھانی نے حال ہی میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف میچ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا تھا، جس پر ڈیوڈ وارنر نے انہیں تحفے کے طور پر یہ ٹرافی دینے کا فیصلہ کیا۔ شاہنواز دھانی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ (ایکس) پر اس تحفے کی تصاویر شیئر کی ہیں، جن میں ان کا کٹ بیگ اور مین آف دی میچ ٹرافی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جب انہوں نے اپنا کٹ بیگ کھولا تو انہیں یہ خوشگوار sorpresa ملا۔ دھانی نے وارنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ ٹرافی بطور یادگار رکھی ہے کیونکہ یہ لیجنڈ ڈیوڈ وارنر نے ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ واقعہ کرکٹ کی دنیا میں دوستی اور کھیل کے جذبے کی ایک مثال کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ڈیوڈ وارنر نے اس تحفے کے ذریعے شاہنواز دھانی کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ کرکٹ صرف مقابلہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ کراچی کنگز کی پلے آف میں عدم رسائی کے باوجود، ڈیوڈ وارنر نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ کرکٹ صرف ناموں سے نہیں بلکہ نوجوان کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے آگے بڑھتی ہے۔ انہوں نے محمد رضوان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی بدولت ہی قومی ٹیم بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ وارنر نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیم میں مثبت ماحول اور کھلاڑیوں کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کراچی کنگز کی ٹیم مزید مضبوط ہوگی اور بہتر نتائج دے گی۔ اس کے علاوہ، کینیا کے ایک ایتھلیٹ نے لندن میراتھن 2026 میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جو کھیلوں کی دنیا میں ایک اہم پیشرفت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع ہونے والی یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر نہ صرف کرکٹ کے مداحوں کے لیے بلکہ کھیلوں کے تمام چاہنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے.
