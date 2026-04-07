ڈیوڈ وارنر سڈنی میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار

آسٹریلوی کرکٹر اور کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کو سڈنی میں شراب پی کر گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کے آخر میں پیش آیا اور وارنر کو مئی میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔
کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کو سڈنی میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آسٹریلین خبر رساں ادارے اے بی سی کے مطابق، یہ واقعہ ہفتے کے آخر میں پیش آیا جب وارنر کو سڈنی کے مشرقی علاقے میں شراب پی کر گاڑی چلانے کے الزام میں پکڑا گیا۔ پولیس نے اتوار کی شام ماروبرا کے علاقے میں معمول کے مطابق سانس کا ٹیسٹ کیا، جس کے بعد وارنر کو گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی ٹیسٹ مثبت آیا، اور بعد میں ایک اور ٹیسٹ میں 0.
104 کی ریڈنگ سامنے آئی۔ وارنر کو اب درمیانے درجے کی شراب پی کر ڈرائیونگ کا سامنا ہے اور مئی میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وارنر کراچی کنگز کے ساتھ اپنے میچ کے بعد چند دن کی چھٹی پر آسٹریلیا واپس گئے تھے۔\اس واقعے نے کرکٹ کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، خاص طور پر ان کے مداحوں میں۔ ڈیوڈ وارنر ایک معروف آسٹریلوی کرکٹر ہیں جنھوں نے 2023 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو انڈیا کے خلاف فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے 2024 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن وہ بگ بیش لیگ میں کھیلتے رہے ہیں۔ رواں سال کراچی کنگز نے انھیں اپنی ٹیم میں شامل کیا اور کپتانی سونپی، جس کے لیے انھیں کم از کم تین لاکھ ڈالر کی تنخواہ پر منتخب کیا گیا۔ وارنر نے جنوری 2024 میں ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ وارنر کی اس حرکت نے نہ صرف ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ کراچی کنگز کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی اور کپتان تھے۔ اس واقعے کے بعد، کرکٹ کے حلقوں میں ان کے مستقبل اور ٹیم کے ساتھ ان کے تعلقات پر بحث جاری ہے۔\ڈیوڈ وارنر کی گرفتاری کے بعد، کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرف، یہ واضح ہے کہ شراب پی کر گاڑی چلانا ایک سنگین جرم ہے اور اس سے وارنر کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف، اس واقعے سے کراچی کنگز کی ٹیم پر بھی اثر پڑے گا، جس کو اب اپنے کپتان کی غیر موجودگی میں کھیلنا ہوگا۔ وارنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ سوال بھی ہے کہ کیا وہ اب بھی بین الاقوامی کرکٹ میں واپس آ سکتے ہیں یا نہیں، اور آیا ان کی حالیہ حرکت ان کے کیریئر پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ وارنر کی گرفتاری کی خبر نے پاکستان اور آسٹریلیا میں موجود ان کے مداحوں کو افسردہ کر دیا ہے، اور اب وہ اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آیا وارنر اس صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں اور کرکٹ کے میدان میں واپسی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ، اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر کھلاڑیوں کی ذمہ داریوں اور عوامی شخصیتوں کے طرز عمل کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے
