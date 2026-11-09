ڈیوڈ وارنر نے عثمان خواجہ کی حمایت کرتے ہوئے بال ٹیمپرنگ کے انکشافات کی تائید کر دی
سابق آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر نے عثمان خواجہ کی خودنوشت میں کیپ ٹاؤن ٹیسٹ بال ٹیمپرنگ سے متعلق انکشافات کی مکمل حمایت کی ہے اور متعلقہ حکام پر تنقید کی ہے۔
سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر نے حالیہ ویڈیو بیان میں اپنا مؤقف واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سابق کھلاڑی عثمان خواجہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وارنر نے عثمان خواجہ کے انکشافات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ کی بات بالکل سچ ہے۔ اس واقعے سے متعلق سابق آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کے انکشافات پر ڈیوڈ وارنر بھی ان کے حق میں بول پڑے۔ انہوں نے حقائق سامنے لانے پر خواجہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔
کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں بال ٹیمپرنگ کا واقعہ
عثمان خواجہ نے اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی خودنوشت سوانح عمری 'صبر' میں انکشاف کیا تھا کہ 2018 کے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں بال ٹیمپرنگ کے منصوبے سے آسٹریلوی ٹیم کے تمام کھلاڑی اور ڈریسنگ روم واقف تھے۔ اس واقعے کو سینڈ پیپر اسکینڈل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ انکشاف آسٹریلوی کرکٹ کے تاریخی تنازعات میں ایک اہم موڑ ثابت ہو رہا ہے اور کھلاڑیوں کے درمیان اعتماد کو دوبارہ جانچنے کا باعث بنا ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
ڈیوڈ وارنر کی جانب سے متعلقہ حکام پر تنقید
وارنر کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر تنقید یا سوالات عثمان خواجہ کے بجائے ان اعلیٰ حکام اور اداروں سے کیے جانے چاہئیں جنہوں نے تحقیقات میں کوتاہی برتی اور حقائق سامنے نہیں لائے۔ ان کا موقف ہے کہ ذمہ داری کھلاڑیوں سے زیادہ ان تنظیموں پر عائد ہوتی ہے جنہیں اس بات کی نگرانی کرنی تھی کہ کھیل کے اصولوں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔
آسٹریلوی ٹیم کے اندرونی مسائل اور حقائق
اس تناظر میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ 2018 میں جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران پیش آنے والے اس واقعے میں ٹیم کے مرکزی کرداروں کے علاوہ ڈریسنگ روم میں موجود دیگر افراد بھی شامل تھے۔ ڈیوڈ وارنر نے تصدیق کی ہے کہ وہ ان انکشافات پر یقین رکھتے ہیں اور عثمان خواجہ کے اس قدم کی تعریف کرتے ہیں جس سے ماضی کے چھپے ہوئے پہلو روشن ہوئے ہیں۔
کھیل کے مستقبل اور ذمہ داری کا تصور
یہ واقعہ آسٹریلوی کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہے کہ شفافیت اور انصاف کتنے ضروری ہیں۔ ڈیوڈ وارنر کا یہ موقف کہ تنقید کھلاڑیوں کی بجائے اداروں پر ہونی چاہیے، ایک نئے نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کھیل کے اندرونی میکانزم میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے تاکہ ایسے المناک واقعات دوبارہ نہ دہرائے جائیں۔
میڈیا اور عوامی رد عمل کا تجزیہ
میڈیا رپورٹس کے مطابق، ڈیوڈ وارنر کے بیان کے بعد سے عوام اور کھیل کے ماہرین میں اس معاملے پر گرم بحث جاری ہے۔ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا مستقبل میں آسٹریلوی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم، فی الحال تمام توجہ 2018 کے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے حقائق کو سمجھنے اور ان کا جائزہ لینے پر مرکوز ہے۔
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