ڈیٹس اور دودھ: ہڈیوں کی مضبوطی اور دماغی صحت کے لیے ایک فائدہ مند ترکیب

ڈیٹس اور دودھ کی ترکیب ہڈیوں کی مضبوطی، معیاری صحت اور دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔
ڈیٹس میں کلسیم، میگنیشیئم اور فاسفورس جیسی معدنیات کی بڑی مقدار ہوتی ہے، جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ دودھ بھی کلسیم اور پروٹین کا ایک عمدہ ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی ترکیب ہڈیوں کی مضبوطی اور انسداد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، خاص طور پر جو ہڈیوں کی کمزوری یا اوسطہ ہڈیوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ ترکیب معیاری صحت کے لیے بھی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ڈیٹس میں فیبر ہے جو bowel movements کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور گرم دودھ کا digestive system پر ہلکا اثر ہوتا ہے اور معیاری bowel movements اور بلیٹنگ کو کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ڈیٹس اور گرم دودھ کو بہتر سونے کے لیے ایک بہترین انتخاب سمجھا جاتا ہے۔ دودھ میں تریپٹوفان ہوتا ہے، ایک ایسا ایسڈ جو جسم میں serotonin اور melatonin کے پیداوار میں مدد فراہم کرتا ہے، جو سونے اور مود کے کنٹرول کے لیے اہم ہیں۔ ڈیٹس میں بھی تریپٹوفان ہوتا ہے جو مزید بہتر سونے کی گुणवत्तہ اور سکون میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ترکیب مزید دماغ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ڈیٹس اور دودھ میں بی وٹامنز، پوٹاشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو يادداشت، focus اور دماغی کاموں کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ مالیکہ مزید عمر کے ساتھ دماغی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایلزھائمر کا مرض۔ ڈیٹس کے ساتھ گرم دودھ ہڈیوں کی مضبوطی میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ڈیٹس میں طویل عرصہ تک توانائی ہوتی ہے اور جسم کی گرمی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جبکہ دودھ میں موجود پروٹین جسم کی گرمی کی پیداوار میں مدد فراہم کرتی ہے.
