ڈیپتی شرما کی بہترین پانچ وکٹیں، پاکستان کو 64 رنز سے شکست

ڈیپتی شرما کی بہترین پانچ وکٹیں، پاکستان کو چھوڑ کر بھارت کی 64 رنز کی فتح کی راہ ہموار کی۔
ڈیپتی شرما کی بہترین پانچ وکٹیں، جس کے ساتھ سمریتی مندھانا کی تیز رفتار نصف سنچری، پاکستان کو چھوڑ کر بھارت کی 64 رنز کی فتح کی راہ ہموار کی۔ پاکستان کو 171 رنز کا پھاڑ کرنے کے لیے 17 اوورز میں 106 رنز پر آؤٹ کردیا گیا، جس کی وجہ سے بھارت کی ڈسکلپڈ باؤلنگ ایٹیک نے ایک مضبوط واپسی کی۔ پاکستان کی اننگز شروع ہوئی تو کچھ ابتدائی امید ہوئی، کیونکہ اوپننگ پہلے 38 رنز کا اضافہ کرکے کچھ یقین دہانی کرنے والے باؤنڈریز لگائے۔ تاہم، مومنت کو لمبے عرصے تک نہیں چل سکا کیونکہ گُل فرоза کو 12 رنز کے عوض آؤٹ کردیا گیا، جس کے فورا بعد ایسہا ظفر کو بھی 12 رنز کے عوض آؤٹ کردیا گیا۔ ابتدائی کامیابیوں نے پاکستان کو ٹاپ آرڈر میں دباؤ میں رکھا۔ وہ اننگز کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور شراکتیں بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دوسری طرف سے مدد نہیں ملی کیونکہ بھارت کی باؤلرز نے تنگ کنٹرول برقرار رکھا۔ صورتحال جلد ہی خراب ہوگئی جب شری چارانی نے سائرہ جبین کو صرف 2 رنز کے عوض آؤٹ کردیا، جس کے نتیجے میں پاکستان 58 کے عوض 3 کے لیے لڑ رہا تھا۔ اٹھارہ اوورز میں۔ منیبہ نے ناطالیہ پرویز کے ساتھ 17 رنز کی مختصر شراکت کا آغاز کیا، جس سے کوئی بھی مزیدہ resistance ملا، لیکن بھارت نے مستقل وکٹوں کے ساتھ دباؤ ڈالا۔ پاکستان کی اننگز میڈل اوورز میں ٹوٹ گئی اور وہ 75 کے عوض 4 سے 91 کے عوض 7 تک گرگئی، جس کے نتیجے میں وہ تیزی سے وکٹوں کے ساتھ ہار گئے۔ آخر کار، پوری ٹیم کو 17 اوورز میں 106 رنز پر آؤٹ کردیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابتدائی نقصان کے بعد بھارت کی ڈسکلپڈ باؤلنگ سے نجات حاصل نہیں کر سکی.
ڈیپتی شرما کی بہترین پانچ وکٹیں، جس کے ساتھ سمریتی مندھانا کی تیز رفتار نصف سنچری، پاکستان کو چھوڑ کر بھارت کی 64 رنز کی فتح کی راہ ہموار کی۔ پاکستان کو 171 رنز کا پھاڑ کرنے کے لیے 17 اوورز میں 106 رنز پر آؤٹ کردیا گیا، جس کی وجہ سے بھارت کی ڈسکلپڈ باؤلنگ ایٹیک نے ایک مضبوط واپسی کی۔ پاکستان کی اننگز شروع ہوئی تو کچھ ابتدائی امید ہوئی، کیونکہ اوپننگ پہلے 38 رنز کا اضافہ کرکے کچھ یقین دہانی کرنے والے باؤنڈریز لگائے۔ تاہم، مومنت کو لمبے عرصے تک نہیں چل سکا کیونکہ گُل فرоза کو 12 رنز کے عوض آؤٹ کردیا گیا، جس کے فورا بعد ایسہا ظفر کو بھی 12 رنز کے عوض آؤٹ کردیا گیا۔ ابتدائی کامیابیوں نے پاکستان کو ٹاپ آرڈر میں دباؤ میں رکھا۔ وہ اننگز کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور شراکتیں بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دوسری طرف سے مدد نہیں ملی کیونکہ بھارت کی باؤلرز نے تنگ کنٹرول برقرار رکھا۔ صورتحال جلد ہی خراب ہوگئی جب شری چارانی نے سائرہ جبین کو صرف 2 رنز کے عوض آؤٹ کردیا، جس کے نتیجے میں پاکستان 58 کے عوض 3 کے لیے لڑ رہا تھا۔ اٹھارہ اوورز میں۔ منیبہ نے ناطالیہ پرویز کے ساتھ 17 رنز کی مختصر شراکت کا آغاز کیا، جس سے کوئی بھی مزیدہ resistance ملا، لیکن بھارت نے مستقل وکٹوں کے ساتھ دباؤ ڈالا۔ پاکستان کی اننگز میڈل اوورز میں ٹوٹ گئی اور وہ 75 کے عوض 4 سے 91 کے عوض 7 تک گرگئی، جس کے نتیجے میں وہ تیزی سے وکٹوں کے ساتھ ہار گئے۔ آخر کار، پوری ٹیم کو 17 اوورز میں 106 رنز پر آؤٹ کردیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابتدائی نقصان کے بعد بھارت کی ڈسکلپڈ باؤلنگ سے نجات حاصل نہیں کر سکی
ڈیپتی شرما، سمریتی مندھانا، پاکستان، بھارت، کرکٹ
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