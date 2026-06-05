ڈی آر کانگو میں ایبولا کی وبا کے خلاف WHO اور افریقہ سی ڈی سی کی 518 ملین ڈالر کی کوشش

ڈی آر کانگو میں ایبولا کی وبا کے خلاف WHO اور افریقہ سی ڈی سی نے 518 ملین ڈالر کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گیلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے انتخابات کے بعد کے انتخابات کے دوران گیلگت بلتستان کے ہر تحصیل اور ضلع کا دورہ کیا تھا۔
ڈی آر کانگو میں ایبولا کی وبا کے خلاف WHO اور افریقہ سی ڈی سی نے 518 ملین ڈالر کا منصوبہ شروع کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو گیلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے انتخابات کے بعد کے انتخابات کے دوران گیلگت بلتستان میں ایک ماہ کے دوران گیلگت بلتستان کے ہر تحصیل اور ضلع کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے گیلگت بلتستان کے لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پی پی پی نے فارم 45 کے نتائج کے مطابق گیلگت بلتستان میں سب سے زیادہ نشستوں پر فائز ہوا تھا لیکن ان نشستوں کو بعد میں لیا گیا اور عوامی منڈے کو ختم کیا گیا۔ بھٹو زرداری نے ووٹر्स سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹوں کو محفوظ رکھیں اور کہا کہ پی پی پی عوامی عمل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرے گا اور کہا کہ گیلگت بلتستان کے لوگوں کو انصاف سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسلمان دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، جس میں فلسطین، غزہ، لبنان اور ایران کے حالات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی نے تین نسلوں کے تعلقات رکھے ہیں اور گیلگت بلتستان کی آواز کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بلند کرے گا۔ بھٹو زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بینظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کو پاکستان کی سیاسی، اقتصادی اور تزویراتی مفادات کی ترقی کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی نے گیلگت بلتستان کی سیاسی، آئینی اور حکومت کی حقوق کے لیے مستقل طور پر جدوجہد کی ہے۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے خودمختاری کا حق حاصل کرنا چاہتا ہے اور آئینی تحفظ کے لیے علاقے کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں 18 ویں ترمیم کے فائدے شامل ہیں۔ انہوں نے اقتصادی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گیلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا محرک بن سکتا ہے۔ انہوں نے ان مطالعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے 50،000 میگاواٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے اور کہا کہ پی پی پی اس کے اقتصادی اور توانائی کے حصول کے لیے کوشش کرے گا۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ پی پی پی چین کے ساتھ زیادہ معاشی تعاون کرے گا اور گیلگت بلتستان کے لیے سرمایہ کاری، تجارت اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ انہوں نے جدید ترقی کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ روایتی انفراسٹرکچر پراجیکٹس کا اشتراک کیا۔ انہوں نے سندھ میں ہاؤسنگ اور ہیلتھ کیئر کی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان میں بھی اسی طرح کے پروگرامز متعارف کرائے گا۔ انہوں نے ملکیت کے حقوق کی قانون سازی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون موجود ہے لیکن اب اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی پی پی گیلگت بلتستان میں حکومت نہیں بناتی ہے تو مستقبل کی انتظامیہ قانون سازی کو واپس لانے کی کوشش کرے گی۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ ملکیت کے حقوق کی قانون سازی میں شگر اور سکardu کے اضلاع کو خصوصی طور پر فائدہ ہو گا اور بعد میں اسے گھانچے اور خرمنگ کے اضلاع تک پھیلا دیا جائے گا۔ بلاول نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ گیلگت بلتستان کے علاقوں میں رہنے والے ہر فرد کو اپنے اراضی کے ملکیت کے حقوق سے سہولت فراہم کرے گا۔ پی پی پی چیئرمین نے کہا کہ پی پی پی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے تاکہ گیلگت بلتستان کے عوام کی حقوق حاصل کر سکے اور اپنے ووٹر کے لیے ایک تاریخی ووٹ فراہم کرے۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان کی حکومت میں اپنے کامیابی کی امیدوں کے ساتھ کامیابی کے لیے کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان کے عوام کی سیاسی، آئینی اور حکومت کی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا.
ڈی آر کانگو میں ایبولا کی وبا کے خلاف WHO اور افریقہ سی ڈی سی نے 518 ملین ڈالر کا منصوبہ شروع کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو گیلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے انتخابات کے بعد کے انتخابات کے دوران گیلگت بلتستان میں ایک ماہ کے دوران گیلگت بلتستان کے ہر تحصیل اور ضلع کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے گیلگت بلتستان کے لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پی پی پی نے فارم 45 کے نتائج کے مطابق گیلگت بلتستان میں سب سے زیادہ نشستوں پر فائز ہوا تھا لیکن ان نشستوں کو بعد میں لیا گیا اور عوامی منڈے کو ختم کیا گیا۔ بھٹو زرداری نے ووٹر्स سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹوں کو محفوظ رکھیں اور کہا کہ پی پی پی عوامی عمل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرے گا اور کہا کہ گیلگت بلتستان کے لوگوں کو انصاف سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسلمان دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، جس میں فلسطین، غزہ، لبنان اور ایران کے حالات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی نے تین نسلوں کے تعلقات رکھے ہیں اور گیلگت بلتستان کی آواز کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بلند کرے گا۔ بھٹو زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بینظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کو پاکستان کی سیاسی، اقتصادی اور تزویراتی مفادات کی ترقی کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی نے گیلگت بلتستان کی سیاسی، آئینی اور حکومت کی حقوق کے لیے مستقل طور پر جدوجہد کی ہے۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے خودمختاری کا حق حاصل کرنا چاہتا ہے اور آئینی تحفظ کے لیے علاقے کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں 18 ویں ترمیم کے فائدے شامل ہیں۔ انہوں نے اقتصادی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گیلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا محرک بن سکتا ہے۔ انہوں نے ان مطالعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے 50،000 میگاواٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے اور کہا کہ پی پی پی اس کے اقتصادی اور توانائی کے حصول کے لیے کوشش کرے گا۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ پی پی پی چین کے ساتھ زیادہ معاشی تعاون کرے گا اور گیلگت بلتستان کے لیے سرمایہ کاری، تجارت اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ انہوں نے جدید ترقی کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ روایتی انفراسٹرکچر پراجیکٹس کا اشتراک کیا۔ انہوں نے سندھ میں ہاؤسنگ اور ہیلتھ کیئر کی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان میں بھی اسی طرح کے پروگرامز متعارف کرائے گا۔ انہوں نے ملکیت کے حقوق کی قانون سازی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون موجود ہے لیکن اب اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی پی پی گیلگت بلتستان میں حکومت نہیں بناتی ہے تو مستقبل کی انتظامیہ قانون سازی کو واپس لانے کی کوشش کرے گی۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ ملکیت کے حقوق کی قانون سازی میں شگر اور سکardu کے اضلاع کو خصوصی طور پر فائدہ ہو گا اور بعد میں اسے گھانچے اور خرمنگ کے اضلاع تک پھیلا دیا جائے گا۔ بلاول نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ گیلگت بلتستان کے علاقوں میں رہنے والے ہر فرد کو اپنے اراضی کے ملکیت کے حقوق سے سہولت فراہم کرے گا۔ پی پی پی چیئرمین نے کہا کہ پی پی پی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے تاکہ گیلگت بلتستان کے عوام کی حقوق حاصل کر سکے اور اپنے ووٹر کے لیے ایک تاریخی ووٹ فراہم کرے۔ بھٹو زرداری نے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان کی حکومت میں اپنے کامیابی کی امیدوں کے ساتھ کامیابی کے لیے کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی گیلگت بلتستان کے عوام کی سیاسی، آئینی اور حکومت کی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا
ڈی آر کانگو، ایبولا کی وبا، WHO، افریقہ سی ڈی سی،
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