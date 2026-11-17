ڈی آر اے کی نئی پالیسی: متبادل ادویات پر سخت قوانین اور لائسنس لازمی
ڈی آر اے نے متبادل ادویات کی تیاری، درجہ بندی اور فروخت کے لیے نئے سخت قوانین متعارف کرا دیے ہیں۔ اب وٹامنز اور سپلیمنٹس کے لیے لائسنس اور رجسٹریشن لازمی ہے۔
پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی (ڈی آر اے) نے متبادل ادویات کے شعبے میں مداخلت اور کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک نیا سخت ریگولیٹری نظام متعارف کرایا ہے۔ اس نئے قانونی فریم ورک کے تحت اب ملک میں متبادل ادویات کی تیاری، درجہ بندی اور فروخت کو سخت قانونی نگرانی کے دائرے میں لایا گیا ہے۔
اس حوالے سے ڈی آر اے نے ایک سرکاری میمورنڈم جاری کر کے واضح کر دیا ہے کہ اب وٹامنز، ملٹی وٹامنز اور غذائی سپلیمنٹس کی تیاری اور فروخت کے لیے لائسنس حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں کہ تمام متبادل ادویات محفوظ اور اعلیٰ معیار کی ہوں۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
نیو رولز کا اطلاق اور ٹائم لائن
ڈی آر اے نے تمام مینوفیکچررز کو چھ ماہ کی مہلت دی ہے تاکہ وہ متبادل ادویات کی پیداوار کے لیے ضروری لائسنس حاصل کر سکیں۔ اس کے برعکس، پروڈکٹس کی رجسٹریشن کے لیے انہیں اٹھارہ ماہ کا ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت تمام روایتی ادویات، بشمول ہومیوپیتھک مصنوعات، کے تیار کنندگان اور فروشوں کے لیے یہ قواعد لازمی نگرانی میں لاگو ہوں گے۔
اگرچہ موجودہ صورتحال میں تقریبا چھ سو پروڈکشن یونٹس ملک میں متبادل ادویات کی تیاری میں مصروف ہیں، تاہم نئے قوانین کا اطلاق ان تمام یونٹس پر ہوگا جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اسی طرح تقریبا ہزار درآمد کنندگان کو بھی نئے ریگولیٹری معیارات پر پورا اترنا ہوگا، کیونکہ اب بغیر لائسنس کے درآمد یا فراہمی قانونی جرم شمار ہوگی۔
اسٹیک ہولڈرز اور صنعتی اثرات
اس نئے ریگولیٹری نظام کا اعلان ڈی آر اے کی طرف سے کیے گئے باضابطہ میمورنڈم کے ذریعے سامنے آیا، جسے 24 News HD نے منگل کی شب رپورٹ کیا۔ اس رپورٹ کے لیے ذمہ دار سینئر نیوز رپورٹر باب شاہزاد ترک نے پچیس سال سے زائد کے تجربے کی روشنی میں یہ اطلاعات فراہم کی ہیں کہ صنعت کاروں کو اب سخت نگرانی کے تحت کام کرنا ہوگا۔
ڈی آر اے کے مطابق اس نئے قانون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ متبادل ادویات کی مارکیٹنگ اور تقسیم میں شفافیت لائی جائے۔ اب تمام پروڈکٹس کو قانونی طور پر منظور شدہ معیارات پر پورا اتروں گا، جس سے صارفین کو محفوظ ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔
عوام اور مارکیٹ پر اثرات
ان نئے اصولوں کا براہ راست اثر پاکستانی عوام اور صحت کے شعبے پر پڑنے والا ہے، کیونکہ اب غیر معیاری اور غیر محفوظ ادویات کی فروخت پر سخت پابندی ہوگی۔ مینوفیکچررز اور درآمد کنندگان کو چھ ماہ کی مہلت دی گئی ہے، جس کے بعد لائسنس کے بغیر کوئی بھی صنعتی سرگرمی جاری نہیں رکھی جا سکے گی۔
اٹھارہ ماہ کی رجسٹریشن کی مدت کے بعد ہی ایسی تمام ادویات کو مارکیٹ میں پیش کیا جا سکے گا جو ڈی آر اے کی طرف سے مقرر کردہ سخت کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈز کو پورا کریں گی۔ یہ قدم صحت کی نگرانی کے ادارے کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا جو پاکستان میں متبادل طب کے شعبے کو بین الاقوامی معیارات کے قریب لے کر آئے گا۔
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