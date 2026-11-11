ڈی آر کانگو میں آئینی ترمیم کا بل منظور، تسیکیدی کی تیسری مدت کی افواہیں
ڈی آر کانگو کے صدر فیلیکس تسیکیدی نے آئینی ترمیم کے لیے ریفرنڈم کا بل منظور کر لیا ہے جس سے مخالفین میں تیسری مدت کی خواہش کا خوف بڑھا ہے۔
ڈی آر کانگو کے صدر فیلیکس تسیکیدی نے پارلیمنٹ کی جانب سے گذشتہ ماہ منظور کیے گئے آئینی ترمیم ی بل کو سرکاری طور پر منظوری دے دی ہے۔ اس قانون کے تحت ملک میں نئے آئین کی ڈرافٹنگ اور موجودہ آئینی دفعات میں تبدیلی کے لیے ریفرنڈم کا اہتمام ممکن ہو گیا ہے۔ صدر تسیکیدی نے اس اقدام کو بدھ کی شام ریاستی ٹیلی ویژن کے ذریعے جاری اعلامیے میں سرکاری طور پر اعلان کیا تھا۔
آئینی ترمیمی عمل کی تفصیلات اور میکانزم
منظور کردہ یہ نیا قانون اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ملک میں نئے آئین کو کیسے تیار کیا جائے گا اور اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، موجودہ آئینی دفعات میں تبدیلی کی ضرورت پڑنے پر اسے تبدیل کرنے کے طریقہ کار کو بھی اس قانون میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ قانون پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک ماہ قبل منظور کیا گیا تھا جو اب صدر کی دستخط کے بعد حقیقت بن چکا ہے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
مخالفین کا اعتراض اور تیسری مدت کی افواہیں
اس قانون نے ملک کے مخالف جماعتوں اور تنقید کرنے والوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ مخالفین کا الزام ہے کہ فیلیکس تسیکیدی اس قانون کے ذریعے اپنی حکمرانی کو 2028 میں دوسری مدت ختم ہونے کے بعد بھی جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام درحقیقت تیسری مدت حاصل کرنے کی بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ تاہم صدر تسیکیدی نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔
صدر کا موقف اور عوامی خواہش کا انحصار
صدر فیلیکس تسیکیدی نے واضح کیا ہے کہ وہ تیسری مدت کے لیے خود کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کانگو کے عوام چاہیں تو وہ تیسری مدت کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ وہ مکمل طور پر کانگو کے عوام کی خواہش کو قبول کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ بیان اس خوف کو جنم دے رہا ہے کہ ریفرنڈم کے ذریعے دو بار منتخب ہونے کی پابندی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
موجودہ آئینی پابندیوں اور مستقبل کے امکانات
فی الحال ڈی آر کانگو کے آئین کے تحت صدر کی دو بار منتخب ہونے کی پابندی ہے اور صدارتی دورانیے کی مدت بھی مقرر ہے۔ موجودہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ ان دفعات میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ تاہم نئے قانون کے ذریعے ریفرنڈم کا انعقاد ان دونوں پابندیوں کو ختم کرنے کا راستہ ہول سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ریفرنڈم میں دو بار منتخب ہونے کی پابندی ختم کی جاتی ہے تو صدر تسیکیدی 2028 کے بعد بھی اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔
مشرقی کانگو میں کشیدگی اور انتخابات کا مستقبل
صدر تسیکیدی نے مئی کے مہینے میں ایک اہم بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے 2028 کے آخر میں ہونے والے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مشرقی کانگو میں جاری تصادم جاری رہا اور شمالی و جنوبی کیوو کے علاقے ابھی بھی بغاوت کے ہتھیاروں کے تحت رہے تو انتخابات شطریح وقت پر نہیں ہو سکتے۔ یہ صورتحال ملک کے سیاسی مستقبل اور آئینی تبدیلیوں کے عمل کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔
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