ڈی ایچ اے والی میڈ کو مٹھائی کے برانڈ کا اشتہار
ٹک ٹاکر ڈی ایچ اے والی میڈ نے مٹھائی کے برانڈ کے اشتہار میں شرکت کی، جس پر مداحوں نے انہیں مبارکباد دی اور ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔
سوشل میڈیا پر ڈی ایچ اے والی میڈ کے نام سے شہرت حاصل کرنے والی پاکستانی ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر نے اب ایک معروف مٹھائی کے برانڈ کے اشتہار میں شرکت کی ہے۔ یہ کامیابی ان کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے جسے سوشل میڈیا صارفین نے بہت پسند کیا ہے۔ انہوں نے اپنی منفرد انداز کی وجہ سے گھریلو ملازمہ کی روزمرہ زندگی، کام کاج اور خاندانی مصروفیات پر ویڈیوز بنا کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا۔
اشتہار میں نئے امکانات
ڈی ایچ اے والی میڈ کو پہلی بار اس مٹھائی کے برانڈ کے اشتہار میں دیکھا گیا ہے، جو کہ ان کی کیریئر میں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ اس اشتہار میں ان کے ہمراہ سوشل میڈیا انفلوئنسر امتُل بھی موجود ہیں۔ دونوں کی شمولیت نے اس اشتہار کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس اشتہار کی جھلکیاں دیکھنے کے بعد ان کی کامیابی پر خوب خوشی کا اظہار کیا۔Also readUS Flights Grounded: Outdated System Malfunction Halts Travel
مداحوں کا خراج تحسین
عوامی ردعمل بہت مثبت رہا، جبکہ متعدد مداحوں نے انہیں اس نئی کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کامیابیوں کی دعا کی۔ یہ اشتہار ان کی محنت کا ثمر ہے، جو انہوں نے گھریلو ویڈیوز کی شروعات سے لے کر آج تک حاصل کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اعزازات اور مقابلہ
حالیہ عرصے میں ڈی ایچ اے والی میڈ نے پاکستان انفلوئنسر ایوارڈز میں اہم اعزاز حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر معروف یوٹیوبر اقرا کنول کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ اعزاز جیتا۔ یہ کامیابی ان کے کیریئر میں ایک دوسرے اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقبول یوٹیوبر اقرا کنول کے مقابلے میں ان کی کامیابی نے انہیں مزید مستحکم کیا۔
مستقبل کے اقدامات
ڈی ایچ اے والی میڈ کی یہ نئی کامیابی ان کے مستقبل کے لیے روشن امیدوں کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے اپنی منفرد انداز سے سوشل میڈیا پر ایک الگ پہچان بنا لی ہے۔ آئندہ دنوں میں ان سے مزید نئی سرگرمیوں کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مداح ان کی کامیابی کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
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