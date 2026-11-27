ڈی جی آئی ایس پی آر نے سندھ کی جامعات میں طلبہ سے مل کر قومی یکجہتی پر زور دیا
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے سندھ کی چار اہم جامعات کا دورہ کیا جہاں انہوں نے طلبہ اور اساتذہ سے قومی سلامتی اور یکجہتی پر تفصیلی بات چیت کی۔
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے گذشتہ ہفتے کے دوران سندھ کے مختلف اضلاع میں موجود اہم تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے طلبہ اور اساتذہ کی خاص تعداد کے ساتھ خصوصی نشستیں منعقد کیں جہاں انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال اور قومی یکجہتی کے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی۔ یہ دورہ 24NewsHD ٹی وی چینل نے پیر کے روز پیش کیا اور اس میں واضح کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام استفسارات کے جوابات تفصیل سے دیے۔
جامعات میں خصوصی نشستوں کی تفصیلات
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی ٹیم نے سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی، لیاقت یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اور شہید بھٹو یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ ہر یونیورسٹی میں طلبہ و اساتذہ سے خصوصی نشستوں کے ذریعے بات چیت کی گئی۔ ان نشستوں کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنا اور ان کے سوالات کے جوابات دینا تھا۔ ان اداروں میں موجود طلبہ کی بڑی تعداد نے ان پروگرامز میں شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
قومی سلامتی اور ملکی یکجہتی پر غور و فکر
ان خصوصی نشستوں کے دوران سب سے اہم بحث قومی سلامتی، ملک کی اندرونی یکجہتی، اور دشمن کی جانب سے کی جانے والی پروپیگنڈہ مہمات کے خلاف شعور بیدار کرنے کے حوالے سے کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں قومی استحکام کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتی ہیں۔ انہوں نے شرکاء کو بتایا کہ افواج پاکستان ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور وہ کسی بھی قسم کے بیرونی یا اندرونی سازشوں کا سختی سے جواب دیتے ہیں۔
طلبہ کا عزم اور نوجوان نسل کا کردار
نشستوں میں شرکت کرنے والے طلبہ نے اپنا پُرعزم اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی ترقی اور استحکام میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نئی نسل دشمن کی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ طلبہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ قومی شعور کو بیدار کرنے اور ملکی یکجہتی کو مضبوط بنانے میں مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی غیر ملکی پروپیگنڈہ کو ناکام بنانے کے لیے آگے آئیں گے۔
سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف شعور
ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی گفتگو میں سوشل میڈیا پر چلنے والی پروپیگنڈہ مہمات کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دشمن ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کا استعمال کرتا ہے۔ طلبہ سے اپیل کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کو چیک کریں اور غیر ذمہ دارانہ مواد سے اجتناب کریں۔ یہ بات واضح کی گئی کہ افواج پاکستان کا کردار صرف دفاع ہی نہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود اور قومی اتحاد کو برقرار رکھنا بھی ہے۔
تعلیمی اداروں میں مثبت تبدیلی کا امکان
ان ملاقاتوں کے بعد یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سندھ کے تعلیمی اداروں میں قومی یکجہتی کے حوالے سے مزید مہمات چلائی جائیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے دورے نے طلبہ اور اساتذہ دونوں میں یکجہتی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ مستقبل میں ایسے پروگرامز کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے تاکہ نوجوان نسل کو قومی امور سے آگاہ رکھا جا سکے۔ اس سفر کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ ہر طالب علم اور استاد قومی سلامتی کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics