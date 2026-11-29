ڈی جی آئی ایس پی آر کا آئی بی اے کراچی دورہ، قومی یکجہتی اور نوجوانوں کے کردار پر زور
ڈی جی آئی ایس پی آر نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کا دورہ کیا اور طلباء سے قومی سلامتی، یکجہتی اور نوجوان نسل کے ذمہ دارانہ کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ایک خصوصی نشست منعقد کی۔ اس اہم موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی سلامتی اور ملکی یکجہتی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں قومی یکجہتی اور ملکی سالمیت کو یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دشمن کی جانب سے چلائے جانے والے پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے کے لیے نوجوان نسل میں شعور اجاگر کرنا ناگزیر ہے۔Also readPakistan sends army troops to Saudi Arabia amid security concerns
ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوان نسل کو پاکستان کا روشن مستقبل قرار دیا اور تاکید کی کہ وہ ملکی ترقی، سلامتی اور استحکام میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ نوجوان نسل ہی قومی سلامتی کی مضبوط بنیاد ہے جسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔
تعلیمی اداروں میں قومی شعور کی فروغ
ڈی جی آئی ایس پی آر نے تعلیمی اداروں میں قومی شعور، حب الوطنی اور ملکی ترقی میں ذمہ دارانہ کردار کے فروغ پر خاص زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صرف معیاری تعلیم ہی نہیں بلکہ قومی اقدار کا تحفظ بھی اسی قدر اہمیت کا حامل ہے۔
اس موقع پر آئی بی اے کراچی کے طلباء اور اساتذہ نے ملکی ترقی کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خودمختاری، سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ
اسٹیٹ ڈیٹا کے مطابق طلباء نے پاکستان کے خلاف دشمن کی جانب سے چلائے جانے والے منفی پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے قومی یکجہتی کو فروغ دینے اور ملک کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایکٹو رہنے کا یقین دلایا۔
اس گفتگو کے دوران یہ واضح کیا گیا کہ قومی یکجہتی کو برقرار رکھنا اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ ملک کی ترقی اور استحکام میں فعال کردار ادا کریں۔
آئندہ کے اقدامات اور قومی ذمہ داریاں
ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ نوجوان نسل کو ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں کو قومی شعور اور حب الوطنی کے فروغ کے لیے مزید سرگرمیاں چلائیں۔
آئی بی اے کراچی کے اساتذہ اور طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہدایات پر عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کے نتیجے میں قومی یکجہتی اور ملکی تحفظ کے حوالے سے ایک مثبت ماحول قائم ہوا ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics