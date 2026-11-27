ڈی جی آئی ایس پی آر کا طلباء و اساتذہ سے خصوصی ملاقات اور قومی یکجہتی پر زور
ڈی جی آئی ایس پی آر نے سندھ کی معروف یونیورسٹیوں میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کی جس میں قومی سلامتی اور سوشل میڈیا پروپیگنڈے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے سندھ بھر کے دورے کے دوران مختلف اہم یونیورسٹیوں میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد نوجوان نسل کو قومی یکجہتی ، ملکی سلامتی اور دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف شعور اجاگر کرنے سے جوڑنا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان نشستوں میں ملکی دفاع میں پاک فوج کے کردار اور سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے پر مفصل اور مدلل جوابات دیے۔
یونیورسٹیوں میں خصوصی نشستوں کا تفصیلی جائزہ
ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس سیر میں سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی، لیاقت یونیورسٹی اور شہید اللہ بخش یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ شامل تھے۔ ان تمام اداروں میں منعقدہ خصوصی نشستوں کے دوران موجودہ وقت کے اہم امور پر گہرائی سے گفتگو کی گئی۔ طلباء اور اساتذہ نے مختلف سوالات پوچھے جن کے جوابات میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقائق کو واضح کیا۔ ان موقع پر قومی شعور اور ملکی دفاع کے حوالے سے اہم نکات اجاگر کیے گئے۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کے اثرات اور اس کے خلاف شعور بیدار کرنے کو بھی ان نشستوں میں اہمیت دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوان نسل کو حقائق جاننے اور ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو غلط معلومات سے بچانا اور انہیں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے متحرک کرنا تھا۔
شرکا کا ردعمل اور نوجوانوں کا عزم
نشست میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ اس خصوصی ملاقات کے ذریعے انہیں سوشل میڈیا پروپیگنڈے کو سمجھنے اور اس کے خلاف بیداری حاصل کرنے کا بے مثال موقع ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات سے انہیں آگاہی مل سکی ہے کہ قومی شعور کو اجاگر کرنے اور ملکی دفاع میں پاک فوج کے کردار کو سمجھنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ طلباء نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملکی استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔
شرکا نے قومی یکجہتی اور پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ نوجوان نسل افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کرے گی۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ نوجوانوں کی اس یکجہتی کو قائم رکھنا اور اسے مزید مضبوط بنانا قومی ذمہ داری ہے۔
قومی یکجہتی اور نئے صوبوں کے حوالے سے عوامی رائے
اس دورے کے تناظر میں پاکستان بھر کے شہریوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ عوامی رائے سامنے آئی ہے کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ترقی کا تقاضا پورا ہو سکے۔ یہ رائے مختلف طبقہ ہائے فکر میں سامنے آئی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی سطح پر تبدیلی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔
اس دوران کچھ دیگر معلومات بھی سامنے آئی ہیں جن میں فلائی جناح کی کراچی سے ابوظہبی کیلیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا ذکر بھی ہے۔ تاہم اہم ترین بحث قومی یکجہتی اور ملکی سلامتی کے مسائل پر مبنی رہی۔ اخبارات میں شائع ہونے والے مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں اور یہ معلومات مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔
ڈی جی آئی ایس پی آر کے دورے اور ان ملاقاتوں کا اثر اس طرح سامنے آیا ہے کہ نوجوان نسل اب زیادہ بیدار نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ میں ان کا کیا حصہ ہے اور وہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھا سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس میں فوج اور عوام کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔
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