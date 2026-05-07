ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارت کو سخت وارننگ اور معرکہ حق کی کامیابیوں کا اعلان

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے معرکہ حق کے ایک سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس کی جس میں بھارت کو ہر محاذ پر شکست دینے اور دہشت گردی میں اس کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا گیا۔
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے ایک جامع پریس کانفرنس کے دوران معرکہ حق کے ایک سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دی اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے اپنے سے پانچ گنا بڑے دشمن کو ہر ممکنہ طریقے سے شکست دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کامیابی محض ایک اتفاق نہیں تھی بلکہ پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے مشترکہ عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاکستان نے ملٹی ڈومین وار یعنی ایک ایسی جنگ لڑی جو صرف زمین تک محدود نہیں تھی بلکہ فضاؤں، سمندروں اور سائبر اسپیس تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی لیکن ایک سال پہلے ہم نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں لا سکتا۔ یہ آپریشن اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان ی افواج کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے تو ہم نے اس کی ایک جھلک دکھا کر خاموش کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کی سخت تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہائیوں سے عالمی سطح پر یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ بھارت نے اپنے مفادات کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کیے تاکہ دنیا کی ہمدردیاں حاصل کر سکے اور پاکستان کو بدنام کر سکے۔ پہلگام واقعے کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے بغیر کسی تفتیش کے محض چند منٹوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا لیکن ایک سال گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھارت خود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے جو اپنے ہی لوگوں سے دہشت گردی کرواتا ہے اور پھر اس کا ملبہ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت اور افغانستان کے عناصر ملوث ہیں اور افغان طالبان کے نام نہاب حکام بھی بھارت سے امداد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بھارت کے اندرونی حالات اور نظریاتی شدت پسندی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا ذہنیت مسلط کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں اقلیتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جس کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں موجود ہیں۔ انہوں نے کشمیر یوں اور منی پور کے شہریوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی۔ جنرل احمد شریف نے بھارت ی سیاست دانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست دان کم اور جنگجو زیادہ نظر آتے ہیں جنہوں نے پیشہ ور فوج کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ انہوں نے اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والوں کو وارننگ دی کہ اگر وہ اسی جارحانہ زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ میدان میں سامنے آکر مقابلہ کریں کیونکہ پاکستان ی فوج ان کے ہر پراکسی وار کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکست کے غصے میں اب بھارت فتنۃ الخوارج جیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے لیکن ہماری عزم و ہمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خطے کے امن اور استحکام کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کسی بھی صورت میں عقل مندی نہیں ہوگی بلکہ یہ سراسر پاگل پن ہوگا۔ انہوں نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 14 اگست کے موقع پر پاکستان اپنی طاقت اور صلاحیتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک عوام کو دکھائے گا تاکہ دشمن کو معلوم ہو سکے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں کیا ہیں۔ انہوں نے انتہائی طنزیہ انداز میں بھارت ی قیادت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سندور کے رنگوں سے باہر نکل کر حقیقت پسندی سے کام لیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کے لیے کسی بھی قیمت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا اور دشمن کی ہر سازش کو ناکام بناتا رہے گا۔ ایک پاکستان اور ایک فیلڈ مارشل کا خواب بھارت ی قیادت کو بے چین رکھتا ہے اور یہی حقیقت ان کی نیندیں اڑا چکی ہے.
