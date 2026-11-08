ڈی جی آئی ایس پی آر کا یونیورسٹیوں میں طالب علموں سے ملاقات اور خطے کے صورتحال پر گفتگو
ڈی جی آئی ایس پی آر لاہور میں تین یونیورسٹیوں کے طلباء و اساتذہ سے ملاقاتوں میں خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال، افغانستان اور پاک فوج کے کردار پر تفصیلی بات چیت کی۔
08 نومبر 2026 کو ڈائریکٹر جنرل انٹرفورزز پبلک ریلیشنز (ڈی جی آئی ایس پی آر) نے لاہور میں موجود تین معروف تعلیمی اداروں کے طالب علموں اور اساتذہ سے خصوصی بات چیت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پر نہ صرف قومی و بین الاقوامی امور بلکہ خطے کی پیچیدہ جیو پولیٹیکل صورتحال پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔
اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب (یوسی پی)، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی (کیمو) کا دورہ کیا۔ ان تعلیمی اداروں میں طلباء و اساتذہ کے ساتھ خصوصی سیشنز کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ریجنل سیکیورٹی چیلنجز اور امن کے قیام کے حوالے سے کھل کر بات کی گئی۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال اور افغانستان
ان خصوصی سیشنز میں خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے موجودہ حالات کو گہرائی سے زیرِ بحث لایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان آرمی کے خطے میں امن برقرار رکھنے کے کردار اور اس کے اہم استرتاجی پہلوؤں کو واضح کیا۔
ملاقاتوں کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان آرمی خطے میں استحکام لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات سرانجام دے رہی ہے تاکہ غیر یقینی صورتحال کو کم کیا جا سکے اور امن کی فضا قائم رہے۔
طلباء و اساتذہ کے سوالات اور فوج کا کردار
ملاقاتوں میں طالب علموں اور اساتذہ نے کھل کر اپنی آراء کا اظہار کیا اور متعدد اہم مسائل پر سوالات اٹھائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان تمام سوالات اور تحفظات کا جامع اور تفصیلی جواب دیا، جس سے حاضرین مطمئن ہوئے۔
اساتذہ و طلباء نے براہِ راست تعلیمی اداروں سے بات چیت کے اس اقدام کی سخت تحسین کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے سیشنز کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ نئی نسل کو قومی امور اور دفاعی حکمت عملی کے بارے میں درست معلومات فراہم کی جا سکیں۔
مارکِۂ حق کی کامیابی پر خوشی اور خراجِ تحسین
اس موقع پر طلباء نے پاک فوج کی مارکِۂ حق آپریشن میں حاصل کردہ کامیابی پر سراہنا کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوج کے جوانوں کی شجاعت اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ قومی عزت کا باعث ہے۔
طلباء نے شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے درجات کی بلندی اور زندہ بچ جانے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کیں۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلاتے ہوئے کہ ایسے تعاملی سیشنز مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں تاکہ فوج اور عوام کے درمیان باہمی تفہیم مزید گہری ہو۔
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