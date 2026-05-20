کئی اہم تبدیلیاں آئندہ بجٹ میں:ذذبہ رحمان نے پاکستان بارے یہ بولا

وزیر مملکت نے کہاکہ آئندہ بجٹ عوام دوست ہوگا جس میں بجلی اور پٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔
اسلام آباد : وزیر مملکت برائے قومی ورثہ وثقافت حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ 2006-27 عوام دوست ہوگا بجلی اور پٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2006-27 کو عوام دوست، کسان دوست اور صنعتکار دوست قرار دیتے ہوئے بجلی، پٹرولیم مصنوعات، پراpparٹی سیکٹر اور صنعتی شعبے کے لیے بڑے ریلیف کا عندیہ دیا ہے۔ اس حوالے سے اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ حکومت مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ 2006-27 کی تیاریوں میں مصروف ہے اور وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچے.
اسلام آباد : وزیر مملکت برائے قومی ورثہ وثقافت حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ 2006-27 عوام دوست ہوگا بجلی اور پٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2006-27 کو عوام دوست، کسان دوست اور صنعتکار دوست قرار دیتے ہوئے بجلی، پٹرولیم مصنوعات، پراpparٹی سیکٹر اور صنعتی شعبے کے لیے بڑے ریلیف کا عندیہ دیا ہے۔ اس حوالے سے اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ حکومت مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ 2006-27 کی تیاریوں میں مصروف ہے اور وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچے
Beltine Central Board Of Revenue Central Board Of Revenue Planning Central Board Of Revenue Public Accounts Banking Capital Market Central Bank Of Pakistan Cit套 Infrastructure Development Finance Ministry Reporter Federal Bank Of Pakistan Guar Index Report Kisan Pakistani Hajj Travelers Progress Islamic Mobilisation Foundation Private Sector Upgrading Revenue Mobilization Risk Management Strong Economy Treasury Weakening Of Economy World Bank Updates