کائی ہاورٹز کے آخری لمحات میں گول سے آرسنل نے اسپورٹنگ لزبن کو شکست دی

کائی ہاورٹز نے چیمپیئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں اسپورٹنگ لزبن کے خلاف آخری لمحات میں گول کر کے آرسنل کو 1-0 سے فتح دلائی۔ آرسنل کی ٹیم کو حالیہ گھریلو شکستوں کے بعد اس فتح کی ضرورت تھی۔
کائی ہاورٹز نے آخری لمحات میں گول کر کے آرسنل کو چیمپیئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کے پہلے مرحلے میں اسپورٹنگ لزبن کے خلاف 1-0 سے فتح دلائی۔ لزبن (اے ایف پی) – کائی ہاورٹز نے آخری لمحات میں گول کر کے آرسنل کو چیمپیئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کے پہلے مرحلے میں اسپورٹنگ لزبن کے خلاف 1-0 سے کامیابی دلائی۔ مائیکل آرٹیٹا کی ٹیم جوزے الوالاد اسٹیڈیم میں لیگ کپ فائنل میں مانچسٹر سٹی اور ایف اے کپ کوارٹر فائنل میں ساؤتھمپٹن کے خلاف مسلسل شکستوں کے بعد پہنچی تھی۔ ایک بار پھر گنرز اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ
کرنے میں ناکام رہے لیکن ڈیوڈ رایا کی عمدہ بچاؤ اور ہاورٹز کی اسٹاپج ٹائم میں شاندار فنشنگ کی بدولت فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ آرسنل 15 اپریل کو شمالی لندن میں ہونے والے دوسرے مرحلے میں سیمی فائنل میں جانے کے لیے مضبوط دعویدار ہوگا، لیکن انہیں پہلی بار ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے نمایاں طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سٹی اور دوسرے درجے کے ساؤتھمپٹن سے ہونے والی تکلیف دہ شکستوں نے اس سیزن میں پہلی بار نشان زد کیا جب آرسنل کو لگاتار میچوں میں شکست ہوئی، جس میں ایف اے کپ میں شرمناک شکست گنرز کی اس سیزن کی پانچویں شکست تھی۔ آرسنل ابھی تک لزبن میں کوئی رفتار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس سیزن میں پہلی بار نہیں، انہوں نے مشکل سے جیتنے کا راستہ تلاش کیا۔ آرٹیٹا نے کہا، 'ہمیں تھوڑا زیادہ تیز، تیز اور زیادہ موثر ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ جب اس بلاک کو استعمال کر رہے تھے تو انہیں توڑ سکیں۔' 'ہمارا ایک گول منسوخ کر دیا گیا اور دو یا تین مواقع ایسے تھے جہاں ہم قریب تھے لیکن ہمیں آخری پاس کی کمی تھی۔ آخر میں، فنشرز کا ایک جادوئی لمحہ ہمیں کھیل جتوا گیا۔' یہ خوبصورت ہے اور یہ وہی اثر ہے جس کی آپ کو اس سیزن کے اس مرحلے پر ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اثر ڈالنا ہے اور انہوں نے یقینی طور پر آج رات ایسا ہی کیا۔ آرٹیٹا نے شاندار رایا کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا، 'اس نے دو لمحے بنائے جہاں اس نے دو بڑے بچاؤ کیے۔' 'اس وقت وہ غیر معمولی اور غیر معمولی ہے جب سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے۔ ہم اسے حاصل کرنے میں بہت خوش قسمت ہیں۔' 2020 کے ایف اے کپ کے بعد سے اپنا پہلا بڑا ٹرافی جیت کر انگلش فٹ بال کے تقریباً مردوں کے الزامات کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے، آرسنل کو ان کی ذہنی طاقت کی کمی کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لزبن میں جیت حاصل کرنا ناقدین کے لیے ایک مناسب جواب تھا۔ اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ ان کے کھلاڑی 'پہلے سے زیادہ بھوکے ہیں'، آرٹیٹا نے آرسنل پر زور دیا کہ وہ حالیہ شکستوں کے 'درد' کو تحریک کے طور پر استعمال کریں اور وہ اس چیلنج پر پورا اترے۔ پریمیئر لیگ میں سرفہرست، دوسرے نمبر پر موجود مانچسٹر سٹی سے نو پوائنٹس آگے ہے، وہ 22 سال میں اپنا پہلا ٹائٹل جیتنے کی راہ پر بھی گامزن ہے۔ 1983 کے بعد پہلی بار آٹھ کے آخری مرحلے میں کھیلتے ہوئے، اسپورٹنگ کی گھر پر 17 میچوں کی جیت کا سلسلہ انہیں آرسنل کے لیے خطرناک حریف بنا دیتا ہے۔ انجری کا شکار آرسنل ابھی تک جوریئن ٹمبر، پیئرو ہینکیپی، ایبیرچی ایزے اور بوکائیو ساکا کے بغیر تھا، حالانکہ ڈیکلن رائس ساؤتھمپٹن کے میچ اور انگلینڈ کے حالیہ دوستانہ میچوں سے محروم ہونے کے بعد واپس آئے تھے۔ رایا بھی پچھلے دو میچوں سے محروم رہنے کے بعد آرسنل کے لیے گول میں واپس آئے اور ہسپانوی نے جلدی سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ عثمان ڈائیومنڈے کا نفیس پاس نے آرسنل کے دفاع کو تقسیم کر دیا، جس نے میکسی اراؤجو کو ایک زبردست اسٹرائیک کے لیے کلیئر کر دیا جسے رایا نے پوری قوت سے کراس بار پر اچھالا۔ رایا کو دوبارہ کارروائی پر مجبور کیا گیا کہ وہ جینی کیٹامو کی لو ڈرائیو کو پینلٹی ایریا کے اندر سے روک دے۔ ایک بے چین ہاف میں کوئی جارحانہ تال قائم کرنے سے قاصر، آرسنل کو ہدف پر شاٹ لگانے میں 42 منٹ لگے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد مارٹن اوڈیگارڈ کا ایریا کے کنارے سے لگا بلاسٹ اسپورٹنگ کے گول کیپر روئی سلوا کے بالکل سامنے تھا۔ آرٹیٹا کی مایوسی واضح تھی، لیکن آرسنل نے وقفے کے بعد بہتری دکھائی۔ لیانڈرو ٹراسرڈ نے 18 گز سے شاٹ کو باہر نکالا اس سے پہلے کہ اوڈیگارڈ نے آدھے وقت کے فوراً بعد فری کک سے سلوا کو تقریباً پکڑ لیا۔ اسپورٹنگ نے آخری لمحات میں گول کرنے کی کوشش کی جب لوئس سواریز کا کراس کیٹامو تک پہنچا جس نے ہیڈر کیا جسے رایا نے دور دھکیل دیا۔ لیکن آرسنل نے آرٹیٹا کے متبادل کھلاڑیوں کے ذریعے اسٹاپج ٹائم میں فاتح گول کیا۔ گیبریل مارٹی نیلی نے اسپورٹنگ کے دفاع پر ایک شاندار پاس کھیلا اور ہاورٹز نے آف سائیڈ ٹریپ کو شکست دے کر سلوا کو 10 گز کی دوری سے پاس دیا جب آرٹیٹا نے خوشی سے ہوا میں مکے مارے۔ سیشس نے باسکی ٹور کی برتری کو بڑھانے کے لیے فتح حاصل کی 'خطرناک اضافہ': پاکستان نے سعودی توانائی کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کی مذمت کی
آرسنل اسپورٹنگ لزبن کائی ہاورٹز چیمپیئنز لیگ فٹ بال مائیکل آرٹیٹا ڈیوڈ رایا گول
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSG aim to learn lessons from Champions League final defeatParis St Germain lost 1-0 loss to Bayern Munich.
Read more »
England have right mix to be world's best test side, says RootEngland beat the West Indies 2-1 and Pakistan 1-0 in a rain-hit series.
Read more »
Champions Flamengo out of Libertadores on exciting nightSantos lost 1-0 to Liga Deportiva Universitaria of Quito.
Read more »
PSG face Barcelona in Champions League knockout phasePSG were beaten 1-0 in the final by Bayern Munich last season.
Read more »
Newcastle boss Bruce accepts criticism after League Cup exitBrentford defeated Newcastle 1-0.
Read more »
Aston Villa stun Bayern in repeat of 1982 European Cup finalAston Villa registered a 1-0 win over German giants Bayern Munich 1-0 on Wednesday.
Read more »