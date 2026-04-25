کاجول نے او ٹی ٹی ڈیبیو میں بوسے کے مناظر کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟

بالی ووڈ اداکارہ کاجول نے اپنی نئی سیریز 'دی ٹرائل' میں بوسے کے مناظر کرنے کے فیصلے کے پیچھے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کردار کی ضرورت تھی۔
بالی ووڈ کی صف اول کی اداکارہ کاجول نے اپنے کیریئر میں پہلی بار ایک او ٹی ٹی (Over-The-Top) پلیٹ فارم پر بوسے کے مناظر کی ادائیگی کے فیصلے کے پیچھے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تین دہائیوں پر محیط اپنے فلمی سفر میں انہوں نے ہمیشہ اسکرین پر ایسے مناظر سے اجتناب کیا، لیکن ’ دی ٹرائل : پیار، قانون، دھوکہ‘ نامی سیریز میں کردار کی گہرائی اور کہانی کی ضرورت کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ کاجول نے ایک پوڈکاسٹ شو میں شرکت کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ منظر محض ایک جسمانی فعل نہیں تھا، بلکہ یہ نوینیکا سین گپتا کے کردار کی جذباتی اور ذہنی حالت کی عکاسی کرتا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس منظر کو حذف کرنے سے کہانی مکمل طور پر متاثر ہوتی اور اس کا اثر کم ہو جاتا۔ اداکارہ نے اعتراف کیا کہ اس منظر کو فلمانے سے پہلے وہ کافی پریشان اور غیر یقینی تھیں، لیکن ایک پیشہ ور اداکارہ ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور کردار کی ضرورت کو ترجیح دی۔ کاجول نے بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کام کو سنجیدگی سے لیا ہے اور ہر کردار کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوینیکا سین گپتا کا کردار ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی کردار ہے جو زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اس سیریز میں، نوینیکا ایک گھریلو خاتون سے وکالت کے شعبے میں دوبارہ قدم رکھنے والی ایک مضبوط اور خوددار خاتون کے طور پر سامنے آتی ہے۔ کاجول نے اس بات پر زور دیا کہ اس کردار کی تکمیل کے لیے اسکرین پر بوسے کے مناظر کی ادائیگی ضروری تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظر نوینیکا کے کردار کی آزادی، بغاوت اور اپنے آپ کو دوبارہ تلاش کرنے کی علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اس فیصلے کو بہت سوچ سمجھ کر کیا اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ کاجول نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ انہیں اس سیریز کے ہدایت کار اور دیگر اداکاراؤں کی جانب سے مکمل تعاون حاصل رہا، جس کی وجہ سے وہ اس منظر کو کامیابی سے فلم کر پائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اداکار کے طور پر، انہیں مختلف کرداروں کو نبھانے اور نئی چیزیں کرنے کا موقع ملنا خوش آئند ہے۔ ’ دی ٹرائل : پیار، قانون، دھوکہ‘ ایک سنسنی خیز قانونی ڈرامہ ہے جو ایک بیوی کے شوہر کے اسکینڈل کے بعد اس کے زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو بیان کرتا ہے۔ کاجول کے علاوہ، اس سیریز میں یامی گوتم اور دیگر معروف اداکار بھی شامل ہیں۔ یہ سیریز او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز کی گئی ہے اور اسے مداحوں اور ناقدین کی جانب سے مثبت ردعمل ملا ہے۔ کاجول کے اس فیصلے نے بالی ووڈ میں کافی چرچہ کا موضوع بن گیا ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرأت کی تعریف کی ہے۔ اداکارہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے کرداروں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو انہیں چیلنج کریں اور انہیں ایک اداکار کے طور پر آگے بڑھنے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور مختلف تجربات کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کاجول کی یہ بات واضح کرتی ہے کہ وہ اپنے کیریئر میں ایک نئی سمت اختیار کرنے کی خواہشمند ہیں اور وہ اب صرف ایک ہیروئن کے طور پر نہیں، بلکہ ایک فنکار کے طور پر بھی اپنی شناخت قائم کرنا چاہتی ہیں.
