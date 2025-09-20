کارلوس الکاراز لیور کپ میں شرکت کے لیے تیار

کارلوس الکاراز، جو یو ایس اوپن جیتنے کے بعد تروتازہ ہو گئے ہیں، لیور کپ میں ٹیم یورپ کی جانب سے حصہ لینے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میچوں کا شیڈول اور ٹیم کے نئے کپتانوں کا اعلان۔
سان فرانسسکو (امریکہ) (اے ایف پی) - دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی کارلوس الکاراز کا کہنا ہے کہ وہ یو ایس اوپن میں کامیابی کے بعد آرام کر رہے ہیں اور دوبارہ توانائی سے بھرپور ہیں اور وہ لیور کپ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیم یورپ کی کوشش میں حصہ لینے کے منتظر ہیں۔ ہسپانوی کھلاڑی ٹیم یورپ اور ٹیم ورلڈ کے درمیان مقابلے میں آسانی سے شامل ہوں گے جب وہ جمعہ کی رات کے سیشن کی قیادت کریں گے، جس میں وہ چیک جمہوریہ کے جیکب مینسک کے ساتھ ڈبلز کھیل یں گے، جس کا مقابلہ ٹیم ورلڈ کے امریکی جوڑی ٹیلر فرٹز اور الیکس
مائیکلسن سے ہوگا۔ اور ٹیم یورپ نے چیس سینٹر میں پہلے دو سنگلز میچوں میں کیپر روڈ اور مینسک کی فتوحات کی بدولت تیز شروعات کی۔ یہ جگہ این بی اے کی گولڈن اسٹیٹ واریرز کی ہے۔ ناروے کے روڈ نے یورپ کو امریکی ریلی اوپیلکا کے خلاف 6-4، 7-6 (7/4) کی فتح کے ساتھ نشان زد کیا۔ روڈ نے اوپیلکا کے خلاف پانچ میچوں میں سے پانچویں فتح حاصل کی اور لیور کپ سنگلز کا ریکارڈ 4-1 کر دیا۔ روڈ نے کہا کہ میں گزشتہ سال اسی پوزیشن میں تھا اور ابتدائی میچ ہار گیا تھا، لہذا کچھ بدلہ لینا اور یورپ کے لیے مضبوط شروعات کرنا اچھا ہے۔ چیک کھلاڑی کو دوسرے سیٹ کے نویں گیم میں میچ کے لیے سروس کرتے ہوئے توڑا گیا۔ لیکن دوسرے سیٹ کے ٹائی بریکر سے ہارنے کے بعد، انہوں نے دوبارہ منظم ہو کر 10 پوائنٹ میچ ٹائی بریکر جیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیور کپ میں نئے آنے والے برازیل کے جواو فونیسکا ٹیم ورلڈ کا پہلا پوائنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب ان کا مقابلہ اطالوی فلیویو کوبولی سے رات کے سیشن کے آغاز میں ہوگا۔ یورپ نے پہلے سات ایڈیشن میں سے پانچ جیتے ہیں، حالانکہ ٹیم ورلڈ نے آخری بار کامیابی حاصل کی جب سوئس عظیم راجر فیڈرر کے ساتھ مل کر منعقد ہونے والا مقابلہ 2023 میں وینکوور، شمالی امریکہ میں منعقد ہوا تھا۔ گزشتہ سال برلن میں الکاراز نے یورپ کی فتح کو یقینی بنایا، اس کے بعد سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ فرانس کے یاینک نوح نے ٹیم یورپ کے کپتان کے طور پر بیورن بورگ کی جگہ لی ہے جبکہ امریکی آندرے ایگاسی ٹیم ورلڈ کے نئے کپتان ہیں، جنہوں نے جان میکینرو کی جگہ لی ہے۔ جمعہ کے میچوں کی قیمت ایک ایک پوائنٹ ہے۔ ہفتہ کے شیڈول میں تین سنگلز اور ایک ڈبلز میچ بھی شامل ہیں، جن کی قیمت دو دو پوائنٹس ہے۔ اتوار کا شیڈول ڈبلز سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تین سنگلز ہوتے ہیں جو ضروری ہیں، سب کی قیمت تین پوائنٹس ہے۔ رین ڈی ریان براؤن نے توسیع پر دستخط کیے
کارلوس الکاراز لیور کپ ٹیم یورپ ٹیم ورلڈ ٹینس