کارل بشبی نے 28 سالہ 31000 میل کی پیدل سفری مہم مکمل کر لی
برطانوی ماہر مہم جو کارل بشبی نے 28 سال میں 31000 میل کا سفر طے کر کے انگلینڈ واپس آ گئے۔ انہوں نے انتہائی مشکل ماحول اور سیاسی رکاوٹوں کے باوجود یہ تاریخی کارنامہ سر کیا ہے۔
برطانوی ماہر مہم جو کارل بشبی نے تقریباً تین دہائیوں تک جاری رہنے والی اپنی انوکھی پیدل سفری مہم کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ بشبی نے ہل، انگلینڈ میں اپنے بچپن کے گھر میں قدم رکھ کر یہ 31000 میل طویل سفر اختتام پذیر کیا۔ یہ مہم نے وسطی امریکہ کے جنگلات، الما اور روس کے درمیان برفانی علاقوں، اور انگلش چینل کے پانی کو عبور کرنے جیسی انتہائی دشوار گزرتی مراحل کو شامل کیا۔
سفر کے اہم مراحل اور طے شدہ فاصلہ
کارل بشبی کا یہ سفر تقریباً 28 سال پر محیط ہے جس میں انہوں نے کل 31000 میل کا فاصلہ طے کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز چلی سے کیا اور شمال کی طرف امریکہ سے ہوتے ہوئے الما سے روس پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے مشرق وسطیٰ کے راستے منگولیا اور چین کا سفر کیا۔ بعد ازاں وہ قزوین کے بحیرہ کو تیر کر عبور کرتے ہوئے یورپ واپس آئے اور آخری مرحلے میں انگلش چینل کو تیر کر پار کر کے انگلینڈ پہنچے۔ انہوں نے صرف اپنے ہی زور بازو سے یہ سفر طے کیا اور اس دوران ان کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا ٹرالی اور ایک سپئیر ٹائر تھا جو اب کبھی استعمال نہیں ہوگا۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
رکاوٹیں اور جیو پولیٹیکل مسائل
کارل بشبی نے ریٹرز کو بتایا کہ انہوں نے اصل میں اس سفر کے لیے صرف 10 سال کا ارادہ کیا ہوا تھا لیکن انہیں متعدد غیر متوقع رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں پاناما میں مختصر وقت کے لیے قید، میکسیکو میں گن پوائنٹ پر ہونا، اور روسی حکام کے خلاف غیر قانونی سرحد پار کرنے کی وجہ سے حراست شامل ہے۔ بشبی کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی کی یہ اوڈیسی نصف راستے میں ہی بڑیکیٹک اور جیو پولیٹیکل مسائل سے نمٹنے میں گزر گئی۔ انہوں نے 2008 کی معاشی crisis اور کووڈ وبائی امراض کی وجہ سے بھی تاخیر کا سامنا کیا۔
عسکری پس منظر اور ذاتی زندگی
بشبی نے اپنی جوانی میں برطانوی فوج کے پیرا شوٹ ریجمنٹ میں خدمات سر انجام دیں۔ ان کے طویل سفر کی ابتدائی تحریک ان کے والد سے ملی جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ لندن سے نیویارک تک پیدل چلنا ممکن ہے یا نہیں۔ بشبی کے شادی شدہ زندگی میں ٹوٹنے کے بعد انہوں نے دنیا کے نقشے پر ایک لکیر کھینچ کر اس مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے سفر کا آغاز صرف ایک چھوٹی سی خیمہ، چند ڈالر اور ایک سستے پلاسٹک کیمیرے کے ساتھ کیا۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے 28 سال میں صرف تقریباً 15 سال ہی پیدل سفر کیا ہے، باقی وقت ویزا، لاگسٹکس اور سپانسرشپ کے انتظامات میں گزارا۔
واپسی اور مستقبل کے منصوبے
بشبی ہل، انگلینڈ پہنچنے پر ان کے ساتھ ان کی ماں، 36 سالہ بیٹا اور 12 سالہ پوتی موجود تھیں۔ بشبی نے اپنے مداحوں سے کہا کہ 28 سال بعد اس سے زیادہ کچھ اور نہیں مانگا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی صحراؤں اور منجمد علاقوں میں منظم ہونے والے منظر نامے دیکھ کر ذہن پر بھاری بوجھ پڑتا تھا۔ اب وہ انگلینڈ بھر میں بولنگ ٹور کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کے سفر پر مبنی ایک ڈیوکومنٹری فلم بنائی جا رہی ہے۔
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