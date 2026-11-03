کارل بشبی 28 سال بعد چل کر دنیا بھر کے سفر سے گھر پہنچے
برطانوی شہری کارل بشبی نے 28 سال کی محنت کے بعد 57 ہزار کلومیٹر کا پیدلی سفر طے کرکے گھر واپسی کی جو ان کی والدہ نے استقبال کیا۔
56 سالہ برطانوی شہری کارل بشبی نے 28 سال طویل اور انتہائی مشکل پیدلی سفر کے بعد اپنی جائے پیدائش واپس پہنچ کر ایک منفرد اعزاز حاصل کیا ہے۔ انہوں نے نومبر 1998 میں چلی کے جنوبی سرے سے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد دنیا کا چکر لگانا تھا۔ اس عظیم انسانیت کے کام نے انہیں تقریباً 57 ہزار 936 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے 12 سال میں مکمل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تاہم، غیر متوقع رکاوٹوں اور حوالہ جات میں طویل تاخیر کی وجہ سے یہ سفر دراصل 28 سال تک جاری رہا۔
مسیرے کی تفصیلات اور طے شدہ فاصلہ
کارل بشبی، جو کہ ایک سابق برطانوی پیراٹروپر ہیں، نے اپنی پیدلی یاترا کے دوران چار مختلف براعظموں کے 29 ممالک میں قدم رکھا۔ ان کے طے کردہ راستے میں امریکہ، روس، یورپ اور ایشیا کے خطے شامل تھے جنہیں عبور کرتے ہوئے انہیں شدید موسمی حالات اور جغرافیائی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا ابتدائی ہدف یہ تھا کہ وہ 12 سال کی مدت میں یہ پورا ریکارڈ توڑ دے، لیکن عملی زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف تھے۔ یہ طویل دورانیہ دراصل ان کے عزم اور برداشت کی مثال پیش کرتا ہے جسے کسی اور طرزِ زندگی یا سفر سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
زندگی کو خطرات میں ڈالنے والے واقعات
اس طویل اور انتہائی خطرناک سفر کے دوران کارل بشبی کو کئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی جان کو خطرہ ٹھہرا دیا۔ خاص طور پر روس میں انہیں جاسوسی کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ملک بدری کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر ان کا سامنا قطبی ریچھ سے بھی ہوا جبکہ دوسری صورت حال میں مسلح افراد نے انہیں بندوق کی نوک پر روک لیا تھا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سفر محض پیدل چلنا نہیں بلکہ موت سے براہ راست نمٹنے کی کوشش تھی۔ آخری مرحلہ اور والدہ سے ملاقات
برطانیہ میں اپنے سفر کے اختتامی مرحلے میں کارل بشبی نے پیر کے روز اپنے سفر کے آخری چند کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ وہ ہل سٹی ہال سے اپنے گھر تک چلے جہاں ان کی والدہ نے ان کا جذباتی انداز میں استقبال کیا۔ 28 سال بعد ہوئی یہ ملاقات ایک طویل انتظار اور بے چینی کے بعد ہوئی جو کہ ایک جذباتی لمحہ تھا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق یہ آخری فاصلہ انہوں نے اپنے اعزاز اور ان کے سفر کی تکمیل کے علامت کے طور پر پیدل طے کیا۔
عالمی اثرات اور تاریخی سیاق و سباق
کارل بشبی کی یہ کاوش عالمی سطح پر ایک منفرد کیس اسٹڈی کے طور پر سامنے آئی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان کی ارادی طاقت کتنا طویل سفر طے کر سکتی ہے۔ ان کے سفر کا آغاز 1998 میں ہوا تھا جس کے بعد سے وہ مسلسل چل رہے تھے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے نہ صرف جغرافیائی بلکہ نفسیاتی اور جسمانی حدیں پار کیں۔ ان کا یہ عمل دنیا بھر میں پیدلی سفر کرنے والے اور متحدہ مقاصد کے حامل لوگوں کے لیے ایک حوصلہ افزا مثال بن کر رہ گیا ہے۔
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